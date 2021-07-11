Про це повідомляє агентство Reuters.
“Ми практично повністю паралізовані – і так триватиме протягом найближчого тижня”, – заявив речник місцевої влади.
Влада відмовилася повідомити інформацію про тих, хто стоїть за атакою, а також, чи вимагали хакери викуп. Наразі поліція проводить розслідування.
Джерела служби безпеки кажуть, що місцеві органи влади Німеччини часто використовують застарілі програмні системи, які легко можуть піддатися кібератаці.
Округ Анхальт-Биттерфельд з населенням 157 000 осіб на даний час не в змозі виплачувати соціальну допомогу.
Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) тим часом запевнило, що його фахівці перебувають на місці події.
- Раніше повідомлялося, що російські хакери атакували сайт Військово-Морських сил України. В Міністерстві оборони запевнили, що витоку документів не було.