Влада району Ангальт-Біттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт, що у східній Німеччині, оголосила надзвичайний стан через хакерську атаку на комп'ютерну систему місцевої адміністрації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

“Ми практично повністю паралізовані – і так триватиме протягом найближчого тижня”, – заявив речник місцевої влади.

Влада відмовилася повідомити інформацію про тих, хто стоїть за атакою, а також, чи вимагали хакери викуп. Наразі поліція проводить розслідування.

Джерела служби безпеки кажуть, що місцеві органи влади Німеччини часто використовують застарілі програмні системи, які легко можуть піддатися кібератаці.

Округ Анхальт-Биттерфельд з населенням 157 000 осіб на даний час не в змозі виплачувати соціальну допомогу.

Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) тим часом запевнило, що його фахівці перебувають на місці події.