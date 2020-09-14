Уряд Німеччини заявив, що дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів нервово-паралітичного речовини з групи "Новачок" в організмі російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

“Результати дослідження спеціальних лабораторій Франції та Швеції підтверджують німецькі висновки. Незалежно від розслідувань, проведених Організацією із заборони хімічної зброї, три лабораторії на даний момент самостійно надали докази отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи Новачок”, – йдеться в заяві.

10 вересня стало відомо, що Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам’ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.