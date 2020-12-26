Про це, зокрема, повідомляють видання Der Spiegel і німецька суспільна телекомпанія ZDF.
Офіційно старт кампанії з вакцинації в Німеччині запланований на цю неділю, 27 грудня.
Однак перші в Німеччині щеплення проти коронавірусу були зроблені в німецькому місті Гальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) у суботу, 26 грудня.
Щеплення вакциною Pfizer/BioNTech отримали 40 мешканців будинку для літніх людей і десять його співробітників.
Першою була вакцинована 101-річна мешканка будинку Едіт Квойцалла.
За словами очевидців, жінка перенесла процедуру спокійно і при цьому навіть посміхалася.
Адміністратор будинку для літніх людей Тобіас Крюгер повідомив журналістам, що раніше влада округу поцікавилася у нього, чи готова установа до вакцинації.
“Кожен день очікування – це ще один день зволікання”, – зазначив він.
Варто відзначити, що 26 грудня в центрах вакцинації по всій Німеччині і серед мобільних бригад були розподілені десятки тисяч доз вакцини.
Першими в країні повинні бути щеплені люди старше 80 років, медичний персонал лікарень і працівники сфери догляду.
- Раніше сьогодні повідомлялося, що перші партії вакцини проти коронавірусу вже прибули до всіх країн Європейського Союзу. Вакцинація розпочнеться завтра, 27 грудня.
- Угорщина першою в ЄС розпочала вакцинацію проти коронавірусу. Ін’єкцію отримали працівники лікарень Будапешта.