У Німеччині вже розпочали вакцинацію проти коронавірусу COVID-19. Першою щеплення отримала 101-річна Едіт Квойцалла, яка проживає в будинку для літніх людей.

Про це, зокрема, повідомляють видання Der Spiegel і німецька суспільна телекомпанія ZDF.

Офіційно старт кампанії з вакцинації в Німеччині запланований на цю неділю, 27 грудня.

Однак перші в Німеччині щеплення проти коронавірусу були зроблені в німецькому місті Гальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) у суботу, 26 грудня.

Щеплення вакциною Pfizer/BioNTech отримали 40 мешканців будинку для літніх людей і десять його співробітників.

Першою була вакцинована 101-річна мешканка будинку Едіт Квойцалла.

За словами очевидців, жінка перенесла процедуру спокійно і при цьому навіть посміхалася.

Адміністратор будинку для літніх людей Тобіас Крюгер повідомив журналістам, що раніше влада округу поцікавилася у нього, чи готова установа до вакцинації.

“Кожен день очікування – це ще один день зволікання”, – зазначив він.

Варто відзначити, що 26 грудня в центрах вакцинації по всій Німеччині і серед мобільних бригад були розподілені десятки тисяч доз вакцини.

Першими в країні повинні бути щеплені люди старше 80 років, медичний персонал лікарень і працівники сфери догляду.