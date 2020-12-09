У Німеччині суд наказав американській компанії Tesla Ілона Маска зупинити роботи зі зведення великого заводу ("гігафабрики") поблизу Берліна.

Про це, зокрема, повідомляють агентства BBC та Reuters.

У рамках підготовки до будівництва виробник електромобілів проводив вирубку лісових угідь неподалік від Берліна.

Tesla планує побудувати там свій перший у Європі завод, на якому вироблятимуть автомобілі та акумулятори до них.

Позов проти Tesla подали місцеві захисники довкілля (зі Спілки охорони природи та біорізноманіття і Зеленої ліги). За їх словами, будівництво вдарить по місцевих тваринах – зокрема, поставить під загрозу середовище існування прудких ящірок і змій (мідянок) – видів, що перебувають під охороною. Екологи відзначали, що подальша вирубка дерев може загрожувати цим рептиліям, які зараз впали в сплячку.

Зрештою адміністративний суд Франкфурта-на-Одері взяв до відома аргументи екологів і наказав компанії зупинити роботи, зокрема вирубування лісу, – принаймні до результатів подальших перевірок.

Остаточного рішення у цій справі суд поки не ухвалив.

“Тепер будуть проведені консультації з Landesumweltamt (державним органом з охорони навколишнього середовища) і Tesla. Їм необхідно подати документи, а потім ми оцінимо ситуацію”, – заявив представник суду.

У компанії Tesla від коментарів відмовилися. У Landesumweltamt також не коментують рішення суду.

Ілон Маск оголосив про плани щодо будівництва заводу поблизу Берліна торік у листопаді. Він мав намір запустити його в експлуатацію до 1 липня 2021 року.

На заводі планують випускати 150 тисяч автомобілів на рік з перспективою нарощування потужностей до 500 тисяч.

Дозвіл Tesla розпочати будівництво може надати лише місцева влада, яка повинна консультуватися з групами екологів і громадськістю.

У жовтні Tesla провела консультації з місцевими жителями й отримала понад 400 скарг і зауважень.

Зокрема, висловлювалися побоювання стосовно того, який вплив завод може чинити на місцеві водні ресурси. В результаті компанія погодилася скоротити споживання води.

Наразі у Tesla є два заводи в США та один у Шанхаї (Китай).