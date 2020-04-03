Після закриття борделів та кордонів на тлі пандемії коронавірусу тисячі іноземних секс-робітниць в Німеччині виявилися бездомними.

Про це пише Reuters.

Проституція в Німеччині вже протягом майже двох десятиліть узаконена. Однак, в минулому місяці, щоб уповільнити поширення коронавірусу, влада країни прийняла рішення про закриття всіх борделів.

Секс-працівники в Німеччині класифікуються як ті, що працюють не за наймом, сплачують податок і теоретично мають право на фінансову допомогу з фонду, створеного урядом для допомоги фрілансерам у подоланні пандемії.

Але деякі повії працюють нелегально, і благодійні організації, що підтримують індустрію, зазначають, що багато, хто з них не знає своїх прав.

За даними Асоціації постачальників еротичних і сексуальних послуг в Берліні, понад 80 % з майже 200 тисяч секс-працівниць, які працюють в Німеччині, прибули з Болгарії, Румунії, Польщі та України.

“Більшості вдалося повернутися додому. Але інші бездомні. Ми говоримо про 3-4 %, які є найбільш уразливими в галузі. Вони прийшли сюди ні з чим, сподіваючись заробити трохи грошей. Тепер вони живуть або з друзями, або на вулиці. Кілька щасливчиків залишаються в борделях”, – зазначили в асоціації.