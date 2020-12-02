Про це повідомляє німецька газета Bild.
За інформацію видання, виїхавши на пішохідну зону, водій рухався близько кілометра без розбору за зигзагоподібною траєкторією.
Diese etwa 900 Meter lange Strecke hat der Täter durch die Fußgängerzone von #Trier genommen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. pic.twitter.com/EGXJ5MpvKd
— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020
При цьому було серйозно поранено 14 осіб, ще 4 загинули на місці. Серед загиблих — немовля, жінки віком 73, 25 та 52 років. Згодом у лікарні помер також 45-річний чоловік, що постраждав внаслідок дій водія. Мати загиблого немовляти, за попередньою інформацією, в лікарні.
Поліція відреагувавши на екстрений виклик, наздогнала та заарештувала порушника. За даними главку, це сталося за 4 хвилини після першого виклику. Зловмисником виявив 51-річний німець з району Трір-Заарбург.
Відео з місця подій демонструють, що чоловік чинив опір під час затримання.
Після затримання поліція оголосила, що допитає водія. Згодом стало відомо, що в його крові виявили 1,4 проміле алкоголю. Утім, допит відбувся.
Згідно з заявами прокурорів, вчинок чоловіка не мав політичного підґрунтя, але його мотиви незрозумілі. За попередньою інформацією, водій має психічні вади, але попри це йому буде пред’явлено звинувачення.
У зв’язку з трагедією в Трірському соборі відбулася поминальна служба. На сходинках перед вівтарем встановили свічки.
- Як відомо, вранці 13 листопада в Києві водій служби таксі при здійсненні маневру не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна і в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій знаходилися люди. Внаслідок аварії загинули двоє осіб.
- Водія заарештовано на 2 місяці.