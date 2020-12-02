Вранці вівторка, 1 грудня, у німецькому місті Трір чоловік на Range Rover, пересуваючись пішохідною зоною, наїхав на людей і продовжував рух.

Про це повідомляє німецька газета Bild.

За інформацію видання, виїхавши на пішохідну зону, водій рухався близько кілометра без розбору за зигзагоподібною траєкторією.

#Pressekonferenz #TR0112 Diese etwa 900 Meter lange Strecke hat der Täter durch die Fußgängerzone von #Trier genommen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. pic.twitter.com/EGXJ5MpvKd — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

При цьому було серйозно поранено 14 осіб, ще 4 загинули на місці. Серед загиблих — немовля, жінки віком 73, 25 та 52 років. Згодом у лікарні помер також 45-річний чоловік, що постраждав внаслідок дій водія. Мати загиблого немовляти, за попередньою інформацією, в лікарні.

Поліція відреагувавши на екстрений виклик, наздогнала та заарештувала порушника. За даними главку, це сталося за 4 хвилини після першого виклику. Зловмисником виявив 51-річний німець з району Трір-Заарбург.

Відео з місця подій демонструють, що чоловік чинив опір під час затримання.

Після затримання поліція оголосила, що допитає водія. Згодом стало відомо, що в його крові виявили 1,4 проміле алкоголю. Утім, допит відбувся.

Згідно з заявами прокурорів, вчинок чоловіка не мав політичного підґрунтя, але його мотиви незрозумілі. За попередньою інформацією, водій має психічні вади, але попри це йому буде пред’явлено звинувачення.

У зв’язку з трагедією в Трірському соборі відбулася поминальна служба. На сходинках перед вівтарем встановили свічки.