Про це повідомляє німецька газета Bild.

За інформацію видання, виїхавши на пішохідну зону,  водій рухався близько кілометра без розбору за зигзагоподібною траєкторією.

При цьому було серйозно поранено 14 осіб, ще 4 загинули на місці. Серед загиблих — немовля, жінки віком  73, 25 та 52 років. Згодом у  лікарні помер також 45-річний чоловік, що постраждав внаслідок дій водія. Мати загиблого немовляти, за попередньою інформацією, в лікарні.

Фото: dpa

Фото: AFP

Поліція відреагувавши на екстрений виклик, наздогнала та заарештувала порушника. За даними главку, це сталося за 4 хвилини після першого виклику. Зловмисником виявив 51-річний німець з району Трір-Заарбург.

Відео з місця подій демонструють, що чоловік чинив опір під час затримання.

Після затримання поліція оголосила, що допитає водія. Згодом стало відомо, що в його крові виявили 1,4 проміле алкоголю. Утім, допит відбувся.

Згідно з заявами прокурорів, вчинок чоловіка не мав політичного підґрунтя, але його мотиви незрозумілі. За попередньою інформацією, водій має психічні вади, але попри це йому буде пред’явлено звинувачення.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

У зв’язку з трагедією в Трірському соборі відбулася поминальна служба. На сходинках перед вівтарем встановили свічки.

Фото: dpa

  • Як відомо, вранці 13 листопада в Києві водій служби таксі при здійсненні маневру не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна і в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій знаходилися люди. Внаслідок аварії загинули двоє осіб.
  • Водія заарештовано на 2 місяці. 