Подорожуючі, які повертатимуться до Німеччини з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, зможуть безкоштовно зробити тест на інфікування в німецьких аеропортах.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Водночас, для тих, хто повертається до Німеччини наземним транспортом, будуть вибірково проводити тести на кордоні. А тих, хто повертатиметься морським транспортом, тестуватимуть у портах.

Берлінська сенаторка Ділек Калайчі зазначила, що хоча нині у Німеччині зафіксовано відносно низьке число заражень коронавірусом, цей показник може в будь-який момент зрости через інфікованих, які прибувають з-за кордону.

Вона додала, що ті, хто повертатиметься до ФРН з країн, які не входять в зону ризику, також мають зробити безкоштовний тест на коронавірус. Проте, ці тести робитимуть не в аеропорту, а в медичних установах та лабораторіях.