Про це повідомляє Deutsche Welle.
Водночас, для тих, хто повертається до Німеччини наземним транспортом, будуть вибірково проводити тести на кордоні. А тих, хто повертатиметься морським транспортом, тестуватимуть у портах.
Берлінська сенаторка Ділек Калайчі зазначила, що хоча нині у Німеччині зафіксовано відносно низьке число заражень коронавірусом, цей показник може в будь-який момент зрости через інфікованих, які прибувають з-за кордону.
Вона додала, що ті, хто повертатиметься до ФРН з країн, які не входять в зону ризику, також мають зробити безкоштовний тест на коронавірус. Проте, ці тести робитимуть не в аеропорту, а в медичних установах та лабораторіях.
- Уряд німецької федеративної землі Баварія запропонує своїм жителям пройти тест на коронавірус. Уряд готовий покрити всі витрати, якщо цього не зможе зробити страхова компанія.