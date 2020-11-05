У Німеччині рекорд за кількістю нових випадків зараження за добу - 19 тисяч 990.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

До цього рекордна кількість нових випадків була 31 жовтня – 19 059.

В цілому, з початку епідемії коронавірусу, в Німеччині зараження Sars-CoV-2 підтвердили у 597,5 тисяч осіб.

При цьому, кількість смертей, пов’язаних із зараженням коронавірусом, зросла на 118. Так, в країні внаслідок COVID-19 померли 10930 осіб.

В країні одужали близько 391 600 осіб.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель двічі закликала громадян відповідально поставитися до відновлення жорсткого карантину. Його ввели на місяць, щоб, в разі позитивної динаміки, скасувати до Різдва.

Частковий локдаун в Німеччині ввели 2 листопада. Його мета – “уповільнити поширення коронавірусу”. У країні закрили всі розважальні установи, ресторани, кафе і компанії зі сфери обслуговування. Німців закликали обмежити соціальні контакти за межами власного будинку “до абсолютного мінімуму”.