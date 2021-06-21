У Німеччині затримали громадянина РФ за підозрою в роботі на російські спецслужби.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Німеччини.

Підозрюваний Ільнур Н. працював науковим співробітником у німецькому університеті.

З жовтня 2020 року по червень 2021 року підозрюваний як мінімум тричі зустрічався із співробітником російської розвідки. Як мінімум двічі під час цих зустрічей передавав інформацію з університету, отримуючи в обмін грошову винагороду.

Більше про цю людину нічого невідомо крім того, що він був науковим співробітником “науково-технічної кафедри”.

Удома і за місцем роботи затриманого пройшли обшуки, повідомила Генпрокуратура Німеччини, не ставши розкривати поки інші подробиці справи.