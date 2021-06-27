Кандидати у канцлери ФРН від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет і від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не вважають за можливе набуття Україною найближчим часом членства в ЄС і НАТО.

Про це пише Deutsche Welle.

Перед дискусією кандидатам у канцлери показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського, у якому він запитав німецьких політиків щодо членства України в ЄС і НАТО. Зокрема Зеленський запитав “чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків (щодо членства України в ЄС. – Ред.)?

Представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет і кандидат від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц сказали, що не можуть робити заяв з питання про вступ України в ЄС і НАТО.

“Таке можна легковажно пообіцяти. Втім, реальність виглядає інакше”, – сказав Лашет.

За його словами, коли мова йдеться про таку велику країну, як Україну, тоді необхідно забезпечити, щоб на її сході діяли ті ж самі правові норми, що і в Західній Європі.

“Я не бачу можливості, щоб 27 країн наразі були в змозі прийняти таку велику країну, як Україна, … теоретично – “так”, але в реальності – “ні”, – додав Лашет.

Також політик виключив можливість постачання німецької зброї Україні.

Він підкреслив, що Берлін все робить для підтримки України. Зокрема, Німеччина разом з Францією робить все з точки зору забезпечення безпеки України, підкреслив Лашет. При цьому він назвав “неправильним” розглядати можливість постачання зброї Україні, адже “це дискредитує позицію Німеччини як члена Нормандського формату, Мінського процесу”, оскільки в такому разі Німеччина, мовляв, стає учасником конфлікту.

Шольц, зі свого боку, вважає, що ЄС потрібно звернутися спочатку до внутрішніх реформ, а членство України в НАТО поки що навіть не обговорюється.

“Треба бути чесними та реалістичними”, – заявив Шольц, зауваживши, що наразі Брюссель стоїть перед необхідністю завершити процес інтеграції з Західними Балканами, що займе багато років, зазначає агентство “Укрінформ”.

До того ж спочатку потрібно реформувати сам ЄС, адже всім відомо, як важко досягати рішень в колі навіть 27 членів, сказав він. З Україною нині, на переконання кандидата-есдека, треба встановити взаємини тісного партнерства. Що стосується перспективи членства в НАТО, то “питання не стоїть” зараз на порядку денному, заявив Шольц.

А ось кандидатка від “Зелених” Анналена Бербок закликала владу Німеччини допомогти Україні в розмінуванні Донбасу.

“Нам ясно, що ми несемо відповідальність перед Україною”, – сказала вона.

Як відомо, 14 червня в Брюселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна і окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які пред’являються, виконати ПДЧ (Плану дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.