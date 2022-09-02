Про це повідомляє Deutsche Welle.
За результатами соціологічного опитування DeutschlandTrend, 53% німців підтримують збереження санкцій, які були запроваджені проти Росії, навіть за умови, що вони призведуть до зростання цін, перебоїв в енергопостачанні та проблем для економіки ФРН.
Варто зазначити, що під час такого ж опитування після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у березні 2022 року, підтримку санкціям проти Росії висловило 66% респондентів.
Натомість на сьогодні 40% опитаних заявляють, що виступають проти санкцій щодо Росії, якщо ті призведуть до негативних наслідків і стануть “тягарем” для Німеччини. У східній частині країни таку позицію висловили більше половини учасників дослідження.
За підсумками опитування, найбільше прихильників санкцій проти РФ – серед виборців партії “Союз-90/зелені” (90%), а найменше – серед електорату правопопулістської “Альтернативи для Німеччини” (АдН, близько 10%).
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, попри широкомасштабну війну Росії проти України та ненадійність газопостачання з РФ, Німеччина не може повністю відмовитися від російського газу.
- Політики опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС (Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок) висловилися за заборону туристичних віз громадянам РФ у відповідь на продовження повномасштабного російського вторгнення в Україну.
- Попри значне скорочення обсягів газового постачання з РФ, вже на початку вересня Німеччина може досягти жовтневої мети щодо наповнення запасів природного газу на рівні у 85%.