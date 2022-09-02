У Німеччині більшість громадян підтримують санкції проти Російської Федерації, натомість 40% опитаних виступають проти санкцій, якщо ті негативно вплинуть на життя у ФРН.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За результатами соціологічного опитування DeutschlandTrend, 53% німців підтримують збереження санкцій, які були запроваджені проти Росії, навіть за умови, що вони призведуть до зростання цін, перебоїв в енергопостачанні та проблем для економіки ФРН.

Варто зазначити, що під час такого ж опитування після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у березні 2022 року, підтримку санкціям проти Росії висловило 66% респондентів.

Натомість на сьогодні 40% опитаних заявляють, що виступають проти санкцій щодо Росії, якщо ті призведуть до негативних наслідків і стануть “тягарем” для Німеччини. У східній частині країни таку позицію висловили більше половини учасників дослідження.

За підсумками опитування, найбільше прихильників санкцій проти РФ – серед виборців партії “Союз-90/зелені” (90%), а найменше – серед електорату правопопулістської “Альтернативи для Німеччини” (АдН, близько 10%).