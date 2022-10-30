У Німеччині виявили активізацію іноземної розвідки. Зокрема на території країни посилилася розвідка з Російської Федерації та Китаю.

Про це повідомило Deutsche Welle.

За словами президентки Служби військової контррозвідки (MAD) Мартіни Розенберг, у Німеччині неодноразово було зафіксовано спроби ведення стеження. Зокрема за об’єктами, що належать Збройним силам ФРН.

Видання зазначило, що йдеться про навчальні центри, де тренуються українські захисники. Для того, аби добути інформацію та посилити свій вплив, агенти використовують усі наявні в них засоби.

Активізація іноземних розвідників посилилася після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Мета нашої роботи – своєчасно виявити будь-які спроби шпигунства, особливо російських та китайських спецслужб, й у співпраці з нашими національними та міжнародними партнерами ефективно відбити їх”, – заявила президентка німецької військової контррозвідки.