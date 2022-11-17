У Німеччині арештували пожежника за підпал будівлі притулку для вимушено переміщених осіб з України, влада вважає, що пожежа була частиною серії з 19 спроб підпалів і не була політично мотивованою.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними прокуратури федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія, пожежу, яка минулого місяця спалахнула в будівлі притулку для українських біженців на північному сході Німеччини, розпочав один із пожежників, який пізніше допоміг її загасити.

Свастика, нанесена на знак Червоного Хреста біля оновленого готелю з солом’яним дахом у місті Грос-Стремкендорф за два дні до пожежі, наштовхнула на думку про політичні мотиви підпалу, який завдав збитків на мільйони євро. Під час пожежі ніхто з 17 мешканців притулку не постраждав.

У середу слідчі заявили, що вони вважають, що пожежа в притулку була однією з серії 19 спроб підпалу в районі на схід від портового міста Вісмар, які включали пожежі на ділянці лісу, на купі соломи та на навісі для автомобіля.

“У результаті нашого розслідування ми припускаємо, що злочинний акт у Грос-Стремкендорфі був частиною серії пожеж”, — сказала головна прокурорка Клаудія Ланге. А також додала, що жодних ознак політично вмотивованого діяння не виявлено.

32-річний чоловік, який, як повідомляється, був членом добровільної та професійної пожежної служби з юності, заперечує звинувачення, оскільки він залишається в слідчому ізоляторі. Як і всіх пожежників, які брали участь у гасінні пожежі в готелі, чоловіка допитали поліціянти протягом кількох днів після пожежі.

Розбіжності між його відповідями та відповідями інших насторожили слідчих, які знайшли свідків, які довели, що чоловік відвідував чотири місця, де були інші пожежі. В одному випадку, як повідомляє Der Spiegel, свідок бачив, як чоловік приїхав на машині незадовго до початку пожежі та незабаром поїхав.

Нагадаємо, що у жовтні у Німеччині згоріла будівля притулку для українських переселенців. Гуртожиток знаходився у населеному пункті Грос-Штремкендорф у федеральній землі Мекленбург – Передня Померанія.

Ніхто з присутніх не постраждав. Мешканці та співробітники притулку встигли вчасно залишити приміщення. Українських переселенців розмістили в іншій установі.

Ліквідовувати вогонь скерували близько 120 рятувальників і близько 20 пожежних машин. Німецька поліція підозрює, що причиною загоряння став підпал.

Зазначимо, що у місті Лейпциг невідомі намагалися підпалити дитячий садок, до якого ходять діти переселенців з України.