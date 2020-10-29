Про це пише видання Bild.

Щонайменше троє постраждалих отримали важкі травми. Їх ушпиталили рятувальним гелікоптером.

Видання RTL повідомляє, що загинула дитина.

У поліції району Фірзен підтвердили інформацію про зіткнення. Згідно з першими висновками, водій автомобіля знаходився на вулиці Тенісбергер у напрямку Санкт-Губерта. З незрозумілої причини він виїхав направо та в’їхав у групу людей, які перебували на тротуарі та велосипедній доріжці.

На цей час немає чітких доказів того, що зіткнення могло статися навмисно. На місці працюють слідчі, які з’ясовують причини цієї трагедії.