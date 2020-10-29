Про це пише видання Bild.
Щонайменше троє постраждалих отримали важкі травми. Їх ушпиталили рятувальним гелікоптером.
Видання RTL повідомляє, що загинула дитина.
У поліції району Фірзен підтвердили інформацію про зіткнення. Згідно з першими висновками, водій автомобіля знаходився на вулиці Тенісбергер у напрямку Санкт-Губерта. З незрозумілої причини він виїхав направо та в’їхав у групу людей, які перебували на тротуарі та велосипедній доріжці.
На цей час немає чітких доказів того, що зіткнення могло статися навмисно. На місці працюють слідчі, які з’ясовують причини цієї трагедії.
- В четвер вранці в Ніцці біля Нотр-Даму чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки та чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани. Мер міста закликав жителів уникати району, де стався напад. Поліція розслідує подію як терористичний акт. Розслідування доручили Центральному управлінню судової поліції (DCPJ) і Генеральному управлінню внутрішньої безпеки (DGSI).
- У четвер, 29 жовтня, у французькому Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував теракт. Перед цим у країні вже відбулися дві ножові атаки.