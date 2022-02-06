Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.
Майбутній витвір отримав назву “весняний танк” (Frühlingspanzer). Автор планує показати, що розмальована справжня бойова одиниця символізує взаєморозуміння та людське єднання.
“Це актуально, зокрема, і для російсько-українського конфлікту. Росія – територія, Україна – територія, є німецький простір, американський простір. І це має функціонувати разом, а не бути спрямованим один проти одного”, – пояснив Фішер.
Митець планує завершити витвір за десять днів та використати в акції, яка має відбутися на російсько-українському кордоні на початку березня. Художники мають намір продемонструвати цим жестом мирне співіснування. На акції не передбачається великої кількості учасників, додав німецький художник.
Раніше Міхаель Фішер-Арт розписував військову техніку, як “танк миру”. Артоб’єкт виставляли в кількох місцях, зокрема перед Бранденбурзькою брамою в Берліні.
Художник декларує соціально-критичний підхід до сучасного світу, створює скульптури, розмальовує фасади будівель, мости, дитячі майданчики та інші об’єкти. Також Фішер розписував лекційні зали у Дрезденському технічному університеті, фонтан Comic-Brunnen у Франкфурті-на-Одрі, будинки Fischer-Art-Haus у Зебниці та Лейпцигу. Остання стосувалася того, що він створив копію пам’ятника Битві народів, який встановили в німецькому Лейпцигу на згадку про битву 1813 року. Внаслідок неї коаліція російських, австрійських, пруських та шведських військ розбила армію Наполеона.
- Нагадаємо, що 14 лютого планується зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца.
- Також мер Києва Віталій Кличко переконаний, що якщо Німеччина має щирий намір підтримати та допомогти Україні в боротьбі проти Російської Федерації, то слід забути про запуск російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”. У ФРН мають почати діяти у скрутний момент.
- До цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) через це вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників.
- Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників. На думку Ішингера, така ситуація – це наслідки нерішучих дій Німеччини на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.