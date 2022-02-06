Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Майбутній витвір отримав назву “весняний танк” (Frühlingspanzer). Автор планує показати, що розмальована справжня бойова одиниця символізує взаєморозуміння та людське єднання.

“Це актуально, зокрема, і для російсько-українського конфлікту. Росія – територія, Україна – територія, є німецький простір, американський простір. І це має функціонувати разом, а не бути спрямованим один проти одного”, – пояснив Фішер.

Фото: Deutsche Welle

Митець планує завершити витвір за десять днів та використати в акції, яка має відбутися на російсько-українському кордоні на початку березня. Художники мають намір продемонструвати цим жестом мирне співіснування. На акції не передбачається великої кількості учасників, додав німецький художник.

Фото: Deutsche Welle

Раніше Міхаель Фішер-Арт розписував військову техніку, як “танк миру”. Артоб’єкт виставляли в кількох місцях, зокрема перед Бранденбурзькою брамою в Берліні.

Художник декларує соціально-критичний підхід до сучасного світу, створює скульптури, розмальовує фасади будівель, мости, дитячі майданчики та інші об’єкти. Також Фішер розписував лекційні зали у Дрезденському технічному університеті, фонтан Comic-Brunnen у Франкфурті-на-Одрі, будинки Fischer-Art-Haus у Зебниці та Лейпцигу. Остання стосувалася того, що він створив копію пам’ятника Битві народів, який встановили в німецькому Лейпцигу на згадку про битву 1813 року. Внаслідок неї коаліція російських, австрійських, пруських та шведських військ розбила армію Наполеона.