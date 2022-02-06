У Німеччині міський художник Міхаель Фішер створює танк у кольорах українського та російського прапорів для антивоєнної акції на кордоні. Митець під творчим псевдонімом Фішер-Арт (Michael Fischer-Art) працює над новим артоб'єктом під Лейпцигом.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Майбутній витвір отримав назву “весняний танк” (Frühlingspanzer). Автор планує показати, що розмальована справжня бойова одиниця символізує взаєморозуміння та людське єднання.

“Це актуально, зокрема, і для російсько-українського конфлікту. Росія – територія, Україна – територія, є німецький простір, американський простір. І це має функціонувати разом, а не бути спрямованим один проти одного”, – пояснив Фішер.

Митець планує завершити витвір за десять днів та використати в акції, яка має відбутися на російсько-українському кордоні на початку березня. Художники мають намір продемонструвати цим жестом мирне співіснування. На акції не передбачається великої кількості учасників, додав німецький художник.

Раніше Міхаель Фішер-Арт розписував військову техніку, як “танк миру”. Артоб’єкт виставляли в кількох місцях, зокрема перед Бранденбурзькою брамою в Берліні.

Художник декларує соціально-критичний підхід до сучасного світу, створює скульптури, розмальовує фасади будівель, мости, дитячі майданчики та інші об’єкти. Також Фішер розписував лекційні зали у Дрезденському технічному університеті, фонтан Comic-Brunnen у Франкфурті-на-Одрі, будинки Fischer-Art-Haus у Зебниці та Лейпцигу. Остання стосувалася того, що він створив копію пам’ятника Битві народів, який встановили в німецькому Лейпцигу на згадку про битву 1813 року. Внаслідок неї коаліція російських, австрійських, пруських та шведських військ розбила армію Наполеона.