Проти канцлера ФРН Олафа Шольца можуть розпочати парламентське розслідування щодо його ймовірної причетності до податного шахрайства. За інформацією ЗМІ, розслідування може розпочатись після Великодня, а його політичні наслідки можуть виявитись серйозними.

Про це повідомляє Politico.

Правоцентристська опозиція Німеччини хоче загострити ситуацію навколо Шольца, розпочавши парламентське розслідування щодо його ймовірної причетності до масштабного скандалу з ухиленням від сплати податків.

Справа, яка бере свій початок понад п’ять років тому, коли Шольц ще був мером міста-держави Гамбург, пов’язана з ширшою так званою справою “Cum Ex”, у межах якої держава Німеччини була ошукана на понад 30 мільярдів євро, оскільки деякі банки, компанії чи фізичні особи вимагали від органів влади відшкодування податків за ймовірні витрати, яких ніколи не було.

Скандал вже мав місце під час виборчої кампанії політика у 2021 році, але зрештою фактично не мав впливу, оскільки на той час потенційна участь Шольца у виборах була під питанням.

Однак зараз справа знову набуває серйозності після того, як з’явились нові подробиці, які ставлять під сумнів його попередній захист.

“Ми звернемося до парламентського комітету з розслідування податкової справи Шольца-Варбурга в німецькому Бундестазі в перший парламентський тиждень після Великодніх канікул”, — заявив 4 квітня заступник голови парламентської групи від ХДС Матіас Міддельберг.

Речник уряду заявив, що “за принципом” Берлін не коментує рішення, оголошені членами Бундестагу, “з поваги до конституційного органу”.

Катя Маст, головна представниця соціал-демократів, сказала , що ХДС/ХСС керується не інтересом знань, а скоріше партійними тактичними інтересами.

“Вони висувають звинувачення, які давно спростовані”, – сказала вона, додавши, що комітет у Гамбурзі прояснив усі питання.

Група ХДС/ХСС має достатньо голосів у парламенті, щоб створити слідчий комітет. Ліва партія також заявила, що підтримає такий запит. Парламентські слідчі комітети можуть заслуховувати свідків і експертів і вимагати доступу до документів. Попри те, що висновки підсумовуються в необов’язковій доповіді, політичні наслідки, наприклад для майбутніх виборів, можуть бути значними.

У листі до парламентської групи ХДС/ХСС, з яким ознайомилося Politico, голови Фрідріх Мерц і Александер Добріндт заявили, що справу слід розслідувати через її “значну” важливість для національної політики Німеччини.

Шольц потрапив під пильну увагу через його зв’язки з одним із гамбурзьких банків, залучених до схеми ухилення від податків: під час перебування на посаді мера він тричі зустрічався наодинці з одним із власників банку MM Warburg & Co. який на той час уже розслідувався податковою службою Гамбурга. Посадовці планували повернути 47 мільйонів євро, які, на їхню думку, були неправомірною вигодою у зв’язку з шахрайством.

Однак, зрештою, фінансовий орган дозволив закінчити термін позовної давності на платіжну вимогу — і через багато років, після того, як з’явилися подробиці зустрічей Шольца з банкіром, критики почали сумніватися, чи міг вищий соціал-демократ втрутитися на користь банку.

Хоча канцлер постійно заперечував своє втручання, він також не дав відповіді на те, що обговорювалося під час приватних зустрічей. Натомість Шольц кілька разів за останні два з половиною роки заявляв, що не може пригадати змісту дискусій.

Цей захист зараз ставиться під сумнів, оскільки з’явилися подробиці попереднього та тривалого конфіденційного слухання в комітеті Бундестагу з Шольцом у липні 2020 року, під час якого він, схоже, легко запам’ятав подробиці своїх зустрічей із банкіром.

Його критики наголошують, що Шольц почав стверджувати, що не пам’ятає про ці зустрічі, коли стала очевидною їх політична та, можливо, кримінальна небезпечність.

“Ця повна прогалина в пам’яті канцлера після початкового спогаду про конкретну зустріч … викликає безліч запитань, які необхідно з’ясувати”, – йдеться в листі від ХДС/ХСС.

Шольц та його союзники неодноразово відкидали таку критику як політично вмотивовану та наголошували, що минулі розслідування не виявили жодних протиправних дій.

Шольц також підкреслив, що врешті-решт банк повернув 47 мільйонів євро, хоча лише після того, як суд зобов’язав його зробити. У березні прокуратура Гамбурга заявила, що не бачить жодної початкової підозри проти канцлера у цій справі.

Однак це не зупинило опозицію.

“Канцлер хотів би побачити підведену лінію під роз’ясненнями цієї податкової справи. Але це саме завдання парламенту — контролювати уряд, уважно дивитися, особливо з такою кількістю запитань без відповіді”, — сказав депутат від ХДС Маттіас Гауер.