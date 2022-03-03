Про це повідомляє Forbes із посиланням на три джерела у галузі яхт.
З кінця жовтня судно перебуває на корабельні німецької суднобудівної фірми Blohm+Voss в Гамбурзі для переобладнання.
Джерела Forbes повідомили, що уряд Німеччини заморозив актив і, ймовірно, в результаті співробітники Blohm+Voss, які працювали на яхті, не з’явилися на роботу в середу.
Усманов придбав Dilbar у 2016 році за 600 мільйонів доларів у німецького суднобудівника Lürssen, який виготовляв його на замовлення для нього протягом 52 місяців. Фірма називає її “одною з найскладніших яхт, коли-небудь побудованих, як з точки зору розмірів, так і з точки зору технології”. Вагою 15 917 тонн, це найбільша у світі моторна яхта за валовим тоннажем, і, як правило, укомплектована екіпажем з 96 осіб. Dilbar може похвалитися найбільшим басейном, коли-небудь встановленим на яхті, а також двома вертолітними майданчиками, сауною, салоном краси та тренажерним залом. Його плюшеві інтер’єри мають понад 1000 диванних подушок і можуть вмістити до 24 осіб у 12 люксах.
Яхта є частиною багатомільярдних статків Усманова, які охоплюють частки залізорудного та металургійного гіганта “Металлоінвест” і фірми побутової електроніки Xiaomi, а також менші пакети в телекомунікаційних, гірничодобувних та медіа. Один із перших інвесторів у Facebook разом із колегою-мільярдером Юрієм Мілнером. Усманов також володіє великими активами у сфері нерухомості на Заході, починаючи від двох маєтків у Великобританії — Beechwood House в Лондоні та Sutton Place в Сурреї, сукупна вартість яких становить $280 мільйонів до елітних будинків у Німеччині, Швейцарії, Монако та Сардинії.
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