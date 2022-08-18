Профспілка поліції Німеччини (GdP) розкритикувала державні відомства країни за те, що вони досі чітко не розподілили повноваження щодо відстеження активів олігархів, які перебувають під санкціями.

Про це інформує видання DW.

Як заявив голова профспілки Франк Буккенхофер, у Німеччині відсутнє відомство, яке займалося б пошуком майна, яке перебуває під санкціями, злочинних чи підозрілих активів.

У законі про реалізацію санкцій, прийнятому в травні, не прописано чітких повноважень у цьому питанні, зазначив Буккенхофер.

За його словами, це справа федеральних земель, хоча санкції є інструментом зовнішньої політики та за своєю сутністю належать до компетенції федеральної влади.

Буккенхофера зауважив, що земельній владі відомо, що восени має бути ухвалений другий закон про виконання санкцій, у якому планується знову доручити цю сферу німецькій федерації.

Водночас він закликав владу ФРН заснувати фінансову поліцію на зразок італійської. Вона може бути створена в короткий термін із силових підрозділів митниці, упевнений Франк Буккенхофер.

“Тоді можна було б отримати доступ до мандрівних мільярдів, які порушують порядок чесного ринку і які знаходяться в розпорядженні людей, які їх отримали абсолютно нелегально”, – додав він.

Після значного розширення списку санкцій ЄС у відповідь на війну в Україні Німеччина ухвалила закон про виконання санкцій, покликаний спростити співпрацю та обмін інформацією між різними відомствами, які стежать за дотриманням обмежувальних заходів. Він зобов’язує компанії та фізичні особи, які підпали під санкції, повідомляти про їхню власність німецькій владі. За порушення передбачено штраф або позбавлення волі на строк до одного року.

Закон також розширив повноваження низки відомств, наприклад Центрального відомства з розслідування фінансових транзакцій (Financial Intelligence Unit, FIU) та Німецького федерального банку (Бундесбанку). Їхні співробітники тепер можуть проводити обшуки у квартирах та приміщеннях фірм, допитувати свідків та запитувати у банків інформацію про власників рахунків та цінних паперів.