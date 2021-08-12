У землі Нижня Саксонія, що на півночі Німеччини, понад 8 500 осіб вимагають повторного щеплення проти коронавірусу, оскільки підозрюють, що медсестра, яка вводила їм препарат, могла замінити його на фізрозчин.

Про це повідомляє NDR.

Зазначається, що у квітні цього року 40-річна працівниця центру вакцинації в районі Фрисландія зізналася у підміні вакцини Pfizer фізрозчином. Проте жінка визнала провину у шести випадках підміни. Пізніше з’ясувалося, що вона могла робити це регулярно.

За версією слідчих, протягом 5 березня – 20 квітня медсестра могла вколоти фізичний розчин 8557 людям, а деяким з них й двічі, оскільки вакцина Pfizer є дводозною. Більшість потенційних постраждалих — люди віком понад 70 років, що належать до групи ризику.

Місцева влада запропонувала усім людям, які могли постраждати від дій медсестри, повторну вакцинацію Запис вже відкрили. Ті люди, які могли двічі отримати фізрозчин, отримають дві дози вакцини. На повторне щеплення погодилися вже близько 3600 осіб.

Наразі достеменно невідомо, що спонукало жінку вводити фізрозчин замість вакцини. Слідчий Пітер Беер на пресконференції заявив, що медсестра поширювала в соцмережах “критичну щодо COVID-19 інформацію” і не підтримувала дії уряду з протидії епідемії, інформує Süddeutsche Zeitung.

Однак адвокати жінки усе це спростовують. Вони кажуть, що жінка не діяла з політичних міркувань і “не просто давала фізрозчин людям, які хотіли вакцинуватися”. За їх версією, медсестра хотіла покрити нестачу вакцини, яка розлилася з однієї ампули.

Додамо, що раніше NDR повідомляло, що медсестра випадково розлила вакцину й не хотіла втратити роботу, бо до цього тривалий час не працювала. Однак на тлі скандалу її все ж звільнили.

Поки поліція досліджує матеріали справи. Обвинувачення жінці ще не висунули.