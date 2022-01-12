У Німеччині можуть ухвалити рішення щодо заблокування в країні месенджера Telegram. Уряд апелює тим, що контент поширений всередині порушує закони, у тому числі серед ультраправих організацій та людей.

Про це повідомляє німецький тижневик Die Zeit.

За словами міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Файзер, вони не можуть виключати такої можливості.

“Відключення було б серйозним і, мабуть, крайнім заходом. Спочатку потрібно вичерпати всі інші варіанти”, — заявила міністерка.

Поки уряд обговорює це питання з країнами-партнерами в Євросоюзі: як регулювати Telegram. У тому числі через закон в Німеччині щодо провайдерів соціальних мереж. А саме їх зобов’язали видаляти явно незаконний контент після подання скарги.

Зокрема претензія від Мін’юста Німеччини у 2021 році стосувалася того, що в месенджері немає чіткої процедури подання скарг на підозрілий контент. Тому не вдається налагодити контакт з адміністрацією сервісу. Хоча від Telegram вимагали, щоб вони співпрацювали з владою ФРН та спецслужбами — відповіді не отримали.

Берлін вимагав від компанії, щоб вона почала співпрацювати з владою ФРН, видаляла незаконний контент та передавала спецслужбам дані, необхідні для розслідування. Відповіді Німеччина не отримала.

Схожі вимоги висувала Росія щодо Telegram 13 квітня 2018 року. Влада РФ намагалася його заблокувати через відмову надати представникам ФСБ ключі шифрування. Вони дозволили б їм читати листування користувачів. Попри спроби у червні 2020 року Telegram на території Росії розблокували, а до цього моменту користувачі все одно користувалися месенджером.