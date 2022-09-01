Про це повідомляє DW.
Приватні компанії отримують більше прав для регулювання температури у приміщеннях, зокрема в офісах.
Будівлі та пам’ятники на ніч більше не повинні підсвічуватися. У період з 22 до 16 години вимикається підсвічування зовнішньої реклами, за винятком випадків, коли це необхідно для безпеки дорожнього руху, наприклад у шляхопроводах під залізницею.
Правила щодо відключення підсвічування не поширюються на вітрини та вуличні ліхтарі. Двері магазинів не повинні бути постійно відчиненими для залучення покупців. Приватні басейни у приміщенні або на відкритому повітрі не повинні опалюватись газом або електроенергією.
Нові правила, ухвалені минулого тижня з метою скорочення споживання енергії на тлі кризи, діятимуть до кінця лютого.
Своєю чергою, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.
- У травні Європа почала підготовку до повного припинення імпорту російського газу вже цього року. Плани, які розробляє Європейська комісія, передбачають заходи щодо нормування постачання газу для промисловості.
- Також стало відомо, що європейські ціни на електроенергію підскочили до нового рекорду, оскільки природний газ продовжив зростання, поглибивши енергетичну кризу, яка загрожує занурити регіон у рецесію.
- Проте міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.