На тлі енергетичної кризи, викликаної війною РФ в Україні, у Німеччині набули чинності нові приписи щодо економії енергії. З 1 вересня у будинках держустанов забороняється опалювати великі зали, фойє та коридори, а там, де вони опалюються, температура не повинна перевищувати 19 градусів. Водночас правило не поширюється на соціальні установи.

Про це повідомляє DW.

Приватні компанії отримують більше прав для регулювання температури у приміщеннях, зокрема в офісах.

Будівлі та пам’ятники на ніч більше не повинні підсвічуватися. У період з 22 до 16 години вимикається підсвічування зовнішньої реклами, за винятком випадків, коли це необхідно для безпеки дорожнього руху, наприклад у шляхопроводах під залізницею.

Правила щодо відключення підсвічування не поширюються на вітрини та вуличні ліхтарі. Двері магазинів не повинні бути постійно відчиненими для залучення покупців. Приватні басейни у приміщенні або на відкритому повітрі не повинні опалюватись газом або електроенергією.

Нові правила, ухвалені минулого тижня з метою скорочення споживання енергії на тлі кризи, діятимуть до кінця лютого.

Своєю чергою, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.