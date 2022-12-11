Бундесвер підтримує Збройні Cили України, серед іншого, навчаючи військовослужбовців у межах навчальної Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні. Кілька тисяч мають пройти навчання в Німеччині. Проєкт координує генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Бундесвер візьме участь у проєкті і навчить кілька тисяч українських військових у Німеччині. 15 листопада 2022 року для цього було ведено у дію “Командування спеціальної підготовки”. Його командувач — генерал-лейтенант Андреас Марлоу пояснює: “Наше завдання — координувати та синхронізувати навчання та підготовку Збройних Сил України, яка надається ЄС, тут, у Німеччині”.

Дві нові обставини характеризують цю Місію: по-перше, буде підготовлено велику кількість українців, по-друге, навчання також охопить штаби батальйонів і бригад. В оборонній боротьбі Збройні Сили України стають все більшими, створено формування, які лише частково можуть бути укомплектовані відповідно підготовленими досвідченими військовими, – пояснив Марлоу. Тому необхідно, щоб ці нові підрозділи об’єдналися зараз і пройшли підготовку з управління та координації військових операцій.

“Українці візьмуть із собою своїх тренерів. Ми, натомість, окреслюємо межі і вважаємо себе радше наставниками”, — пояснює генерал-лейтенант. Також відбуватиметься підготовка піхотних рот.

Водночас підготовка Збройних Сил України на території Німеччини здійснюється не лише Бундесвером. Штаб генерал-лейтенанта Андреаса Марлоу є штаб-квартирою Європейського Союзу. Інші країни запрошені взяти участь і вже зареєструвалися дев’ять країн, які хотіли б приєднатися до ФРН. Марлоу особливо наголошує на тісній співпраці зі Збройними Силами Нідерландів.

“Вони вже дуже конкретно сказали, де хочуть бути задіяні”.

Інші країни також можуть спланувати, які навчальні модулі можуть запропонувати в Німеччині.

Незалежно від цього поточні навчальні проєкти будуть продовжені, пояснив Марлоу. Це стосується зокрема й навчання на самохідних гаубицях або реактивній системі залпового вогню MARS II.

Німеччина сама “за жодних обставин” не стане стороною війни внаслідок посилення підготовки ЗСУ, наголосив генерал-лейтенант. Він зазначив, що Україна законно захищається відповідно до міжнародного права від незаконного нападу, який порушує міжнародне право.

“Відповідно до Статуту ООН, треті країни, які надають допомогу, але не втручаються в конфлікт на землі, не є воюючими сторонами”, – резюмував Марлоу.

Раніше у Німеччині заявили, що планують надати Україні більше зброї та боєприпасів. Уряди країн обговорюють постачання сучасних танків.