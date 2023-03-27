російсько-українська війна
Партнерський матеріал
20:23 Який буває настінний годинник і як його правильно обирати
20:22 Ентузіастам вдалося створити справжній куленепробивний костюм Джона Віка
19:59 У Німеччині назвали «ескалаційним» план Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі
19:34 У Криму посилюються проукраїнські настрої – Мінреінтеграції
18:16 У Слов’янську кількість вбитих внаслідок російського удару зросла до двох, 32 поранених
17:49 У Середземному морі росіяни утримують три носії «Калібрів»
Партнерський матеріал
17:30 Де знайти та як вибрати пральну машину з додатковими функціями
16:34 Голова Закарпатської ОВА доручив, аби постраждала 14-річна дівчинка та нападники не відвідували школу одночасно
16:02 В Україні 16 видавців публікують більше книжок російською мовою, ніж дозволяє закон — омбудсмен
15:23 Любителі кави – фізично активніші, проте менше сплять — дослідження
14:48 В Україні створили петицію з проханням заборонити «ТікТок» на території держави
14:27 В Одеській області викрито схему вимагання хабарів з експортерів у межах «зернової угоди» — СБУ
13:55 Під час телефонної розмови з Путіним президент Туреччини закликав «негайно» завершити війну в Україні
13:51 Справа забудови Протасового Яру: адвокати загиблого Ратушного виграли суд
13:17 Відтепер у Німеччині доступний мобільний додаток з електронними послугами для українців
13:12 Внаслідок російського удару по Слов’янську є загиблий і 25 поранених: триває розбір завалів
12:41 Спікер Палати представників США заявив, що Китай має доступ до даних користувачів застосунку TikTok
12:35 Роберт Дауні-молодший зіграє головну роль у рімейку фільму Гічкока «Запаморочення»
12:01 У Молдові планують провести військові навчання за участі США і Великої Британії
11:54 Знешкоджено агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об‘єктах «Укрзалізниці»
11:16 В Офісі генпрокурора заявили, що готують оскарження вироку щодо справи групового зґвалтування 14-річної дівчинки
10:49 У Німеччині проходить найбільший за останні 30 років страйк працівників транспорту
09:53 Донеччина: росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці – пошкоджені готель та будівля суду
09:17 Харківщина: протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів
08:59 Водомети та офіцери на конях: в Тель-Авіві поліція розігнала протестувальників
08:26 Втрати ворога: протягом доби ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів

У Німеччині назвали «ескалаційним» план Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі

Німеччина назвала заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі "безвідповідальною" та "ескалаційною".

Понеділок, 27 березня 2023, 19:59
Підтримати

Про це інформує CNN.

Речниця міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе зазначила, що ця заява є “подальшою спробою ядерного залякування з боку Росії”.

Ми вважаємо цю риторику безвідповідальною і категорично відкидаємо її, – наголосила речниця. – Ми, звичайно, не відступимо від нашому курсу підтримки України в її самообороні”.

Своєю чергою, речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що це оголошення “також є частиною пропагандистського підходу”.  Додавши, що відповідальність за “цей конфлікт лежить виключно на Москві”.

25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Хоча цей крок не був несподіваним, це – один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Блок НАТО заявив, що обіцянка президента Росії щодо нерозповсюдження ядерної зброї та його опис розміщення американської зброї за кордоном були далеко невідповідними.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі,  але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

У США заявили, що немає ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю. У Штатах планують продовжувати “стежити за наслідками”.

Водночас Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блок готовий запровадити санкції у разі, якщо РБ розмістить на своїй території ядерну зброю РФ.

Теги: заява, засудження, заява, Німеччина, ФРН, ядерний шантаж Путіна, яерна риторика рф

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook