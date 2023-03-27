У Німеччині назвали «ескалаційним» план Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі

Німеччина назвала заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі "безвідповідальною" та "ескалаційною".

Про це інформує CNN.

Речниця міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе зазначила, що ця заява є “подальшою спробою ядерного залякування з боку Росії”.

Ми вважаємо цю риторику безвідповідальною і категорично відкидаємо її, – наголосила речниця. – Ми, звичайно, не відступимо від нашому курсу підтримки України в її самообороні”.

Своєю чергою, речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що це оголошення “також є частиною пропагандистського підходу”. Додавши, що відповідальність за “цей конфлікт лежить виключно на Москві”.

25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Хоча цей крок не був несподіваним, це – один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Блок НАТО заявив, що обіцянка президента Росії щодо нерозповсюдження ядерної зброї та його опис розміщення американської зброї за кордоном були далеко невідповідними.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.