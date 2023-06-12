12 червня представник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер заявив, що нині немає даних відносно нібито "знищення" німецьких танків Leopard під час воєнних дій в Україні, тоді як російські заяви німецька сторона оцінювати не береться.

Джерело: “Укрінформ”

Раніше пропагандисти РФ заявляли про нібито “знищення” семи танків Leopard 2 та п’яти бойових машин піхоти Bradley американського виробництва на полі бою в Україні.

Я не володію власними даними. І я не буду оцінювати російські заяви, – зазначив Мюллер.

Водночас представник оборонного відомства ФРН зауважив, що наразі центр з ремонту військової техніки у Словаччині вже розпочав роботу.

Від початку повномасштабної війни Німеччина надає велику підтримку Україні – матеріалами, військовою технікою, а також навчанням армійців ЗСУ. Допомога надається у координації з партнерами та союзниками та надаватиметься й надалі.

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Також нагадаємо, що 6 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляючи про результати російської армії у війні проти України, заявив, що напередодні було “знищено 28 танків, зокрема 8 німецьких танків Leopard”. У російському міністерстві опублікували відповідне відео, проте навіть прокремлівські блогери замість німецького танка розпізнали, ймовірно, сільськогосподарський трактор-обприскувач John Deere 4830.