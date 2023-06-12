Джерело: “Укрінформ”
Раніше пропагандисти РФ заявляли про нібито “знищення” семи танків Leopard 2 та п’яти бойових машин піхоти Bradley американського виробництва на полі бою в Україні.
Я не володію власними даними. І я не буду оцінювати російські заяви, – зазначив Мюллер.
Водночас представник оборонного відомства ФРН зауважив, що наразі центр з ремонту військової техніки у Словаччині вже розпочав роботу.
Від початку повномасштабної війни Німеччина надає велику підтримку Україні – матеріалами, військовою технікою, а також навчанням армійців ЗСУ. Допомога надається у координації з партнерами та союзниками та надаватиметься й надалі.
Також нагадаємо, що 6 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляючи про результати російської армії у війні проти України, заявив, що напередодні було “знищено 28 танків, зокрема 8 німецьких танків Leopard”. У російському міністерстві опублікували відповідне відео, проте навіть прокремлівські блогери замість німецького танка розпізнали, ймовірно, сільськогосподарський трактор-обприскувач John Deere 4830.
- Протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнали значних втрат. Так, лише до військового шпиталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Шпиталь переповнений, та, через брак медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених.
- Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.
- Українські захисники впродовж 11 червня просунулися на флангах Бахмутського напрямку до 700 метрів. Позиційні бої продовжуються.
- 11 червня у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія втрачала одного солдата за кожні 48 см захопленої території в місті Бахмут Донецької області.