Про це повідомило Business Insider.
Виданню підтвердило інформацію федеральне міністерство оборони Німеччини. БПЛА викрили в ніч з 30 вересня на 1 жовтня. На полігоні відбуваються тренування на бронеавтомобілях Dingo.
Після виявлення дронів поблизу військового полігону на кордоні між Баварією і Гессен була проведена поліцейська операція. Нині триває розслідування.
Видання стверджує, що безпілотників було не менше десяти, але їхнє джерело у сфері безпеки заявило, що”жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було”. Невідомо, хто стоїть за стеженням, але неофіційно підозрюють Росію.
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