Про це повідомило Business Insider.

Виданню підтвердило інформацію федеральне міністерство оборони Німеччини. БПЛА викрили в ніч з 30 вересня на 1 жовтня. На полігоні відбуваються тренування на бронеавтомобілях Dingo.

Після виявлення дронів поблизу військового полігону на кордоні між Баварією і Гессен була проведена поліцейська операція. Нині триває розслідування.

Видання стверджує, що безпілотників було не менше десяти, але їхнє джерело у сфері безпеки заявило, що”жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було”. Невідомо, хто стоїть за стеженням, але неофіційно підозрюють Росію.