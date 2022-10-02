Біля тренувального полігону Бундесверу "Вільдфлекен" виявили не менше десяти невідомих безпілотників. Ймовірно, невідомо намагалися шпигувати за тренуваннями бійців ЗСУ.

Про це повідомило Business Insider.

Виданню підтвердило інформацію федеральне міністерство оборони Німеччини. БПЛА викрили в ніч з 30 вересня на 1 жовтня. На полігоні відбуваються тренування на бронеавтомобілях Dingo.

Після виявлення дронів поблизу військового полігону на кордоні між Баварією і Гессен була проведена поліцейська операція. Нині триває розслідування.

Видання стверджує, що безпілотників було не менше десяти, але їхнє джерело у сфері безпеки заявило, що”жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було”. Невідомо, хто стоїть за стеженням, але неофіційно підозрюють Росію.