У Німеччині оштрафували компанію за порушення санкцій проти РФ

Про це повідомляє tagesschau.
За даними прокуратури, яка висунула обвинувачення проти німецької компанії, що залишилася неназваною, вона постачила техніку, за допомогою якої можна забивати палі для зведення конструкцій.
У прокуратурі раніше вже підтверджували, що розслідують справу щодо поставки гідромолота для будівництва Кримського мосту. Також повідомляється, що працівники компанії професійно супроводжували використання будівельного інструменту.
Будівництво мосту з російського Краснодара до українського Криму через Керченську протоку розпочалося у 2016 році після того, як у 2014 році Росія анексувала півострів. Міст завдовжки 19 кілометрів побудований структурами, що належать російському підприємцю Аркадію Ротенбергу, близькому до Путіна.
Раніше стало відомо, що у США планують зосередитися на зусиллях щодо законної ліквідації власності російських олігархів, аби перешкодити продовжуванню вторгнення РФ в Україну. Штати мають намір розширити фінансові санкції проти тих, хто сприяє ухиленню від санкцій.
Водночас за словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та G7, щоб забезпечити важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.
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- За інформацією ЗМІ, критики російської влади вимагають у Великої Британії та Євросоюзу зняти санкції з декількох олігархів з РФ, які не підтримують війну проти України.
- Розкішний маєток, який оцінюється у 23 мільйони євро, розташований у Сен-Жан-Кап-Ферра (південний схід Франції), арештовано у жовтні 2022 року. Мовиться про об’єкт, що належить голові ради директорів “Магнітогорського металургійного комбінату” Віктору Рашнікову.
- Західні союзники підштовхують Об’єднані Арабські Емірати до припинення експорту найважливіших товарів до Росії, щоб позбавити російську армію можливості продовжувати війну проти України.