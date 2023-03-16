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У Німеччині оштрафували компанію за порушення санкцій проти РФ

Компанія в Шлезвіг-Гольштейні повинна заплатити в державну скарбницю 1,3 мільйона євро. Вона поставила до Росії гідравлічний молот, використаний під час будівництва Кримського мосту. Компанія порушила санкції ЄС проти Росії.

Четвер, 16 березня 2023, 23:39
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Про це повідомляє tagesschau.

За даними прокуратури, яка висунула обвинувачення проти німецької компанії, що залишилася неназваною, вона постачила техніку, за допомогою якої можна забивати палі для зведення конструкцій.

У прокуратурі раніше вже підтверджували, що розслідують справу щодо поставки гідромолота для будівництва Кримського мосту. Також повідомляється, що працівники компанії професійно супроводжували використання будівельного інструменту.

Будівництво мосту з російського Краснодара до українського Криму через Керченську протоку розпочалося у 2016 році після того, як у 2014 році Росія анексувала півострів. Міст завдовжки 19 кілометрів побудований структурами, що належать російському підприємцю Аркадію Ротенбергу, близькому до Путіна.

Раніше стало відомо, що у США планують зосередитися на зусиллях щодо законної ліквідації власності російських олігархів, аби перешкодити продовжуванню вторгнення РФ в Україну. Штати мають намір розширити фінансові санкції проти тих, хто сприяє ухиленню від санкцій.

Водночас за словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та G7, щоб забезпечити важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.

Теги: Кримський міст, Німеччина, оштрафування компаній, порушення санкцій, ФРН

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