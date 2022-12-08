У Німеччині перевірили систему централізованого оповіщення мешканців

8 грудня Федеральне відомство із захисту населення та подолання наслідків катастроф (BBK) провело перевірку системи централізованого оповіщення мешканців Німеччини про надзвичайну ситуацію. Під час тесту влада з'ясовувала, яка кількість осіб в екстрених випадках зможе отримати попередження про небезпеку.

Про це інформує DW.

Попереджувальне повідомлення поширювалося різними каналами: радіо, телебачення, через спеціалізовані програми оповіщення, такі як Nina або Katwarn, а також через міські інформаційні табло.

Також використовувалися сирени, спеціальні машини з гучномовцями, інформаційні системи залізничної компанії Deutsche Bahn та – вперше – мобільна система попередження про небезпеку. З її допомогою автоматичне повідомлення надіслали на кожен мобільний телефон, включений у цей час з актуальною версією програмного забезпечення. У повідомленні вказувалося, що це лише навчальна перевірка і що його адресати не повинні що-небудь робити. Відбій навчальної тривоги дали через 45 хвилин.

Перше тестування системи, проведене у 2020 році з ініціативи BKK та міністерства внутрішніх справ ФРН, виявило серйозні проблеми з оповіщенням населення. Зокрема, з’ясувалося, що в багатьох містах системи оповіщення не працювали вже кілька років, а тестові сигнали, що розсилаються федеральною і місцевою владою, часом блокували один одного. За результатами тестування, яке стало першим за 30 років після возз’єднання Німеччини, тодішній міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеєхофер зняв з посади голову BKK Крістофа Унгера.

Варто нагадати, що у Німеччині при спробі правоекстремістської організації, яка планувала викрадення політиків та штурм Бундестагу, затримали 24 німців та одну громадянку РФ.