У Німеччині перевірили систему централізованого оповіщення мешканців

Про це інформує DW.
Попереджувальне повідомлення поширювалося різними каналами: радіо, телебачення, через спеціалізовані програми оповіщення, такі як Nina або Katwarn, а також через міські інформаційні табло.
Також використовувалися сирени, спеціальні машини з гучномовцями, інформаційні системи залізничної компанії Deutsche Bahn та – вперше – мобільна система попередження про небезпеку. З її допомогою автоматичне повідомлення надіслали на кожен мобільний телефон, включений у цей час з актуальною версією програмного забезпечення. У повідомленні вказувалося, що це лише навчальна перевірка і що його адресати не повинні що-небудь робити. Відбій навчальної тривоги дали через 45 хвилин.
Перше тестування системи, проведене у 2020 році з ініціативи BKK та міністерства внутрішніх справ ФРН, виявило серйозні проблеми з оповіщенням населення. Зокрема, з’ясувалося, що в багатьох містах системи оповіщення не працювали вже кілька років, а тестові сигнали, що розсилаються федеральною і місцевою владою, часом блокували один одного. За результатами тестування, яке стало першим за 30 років після возз’єднання Німеччини, тодішній міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеєхофер зняв з посади голову BKK Крістофа Унгера.
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