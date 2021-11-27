Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Баварії.

“У Баварії 27 листопада 2021 року за допомогою VOC-ПЛР-тестування були виявлені два підозрюваних випадки нового варіанту коронавірусу Omicron який ВООЗ класифікувала як такий, що викликає занепокоєння. Це дві людини, які прибули до аеропорту Мюнхена до того, як 24 листопада Південна Африка була позначена як зона зараження вірусом”, – сказано в повідомленні.