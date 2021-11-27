Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Баварії.
“У Баварії 27 листопада 2021 року за допомогою VOC-ПЛР-тестування були виявлені два підозрюваних випадки нового варіанту коронавірусу Omicron який ВООЗ класифікувала як такий, що викликає занепокоєння. Це дві людини, які прибули до аеропорту Мюнхена до того, як 24 листопада Південна Африка була позначена як зона зараження вірусом”, – сказано в повідомленні.
Іншим пасажирам, які були на цьому рейсі, рекомендували негайно звернутися до місцевого відділу охорони здоров’я.
- Нагадаємо, два випадки нового штаму Omicron також виявили у Великій Британії. Раніше новий варіант коронавірусу знайшли у Південній Африці, Ботсвані, Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі.
- Багато країн світу наразі намагаються ввести заборони на поїздки та обмеження для країн південної Африки, щоб стримати поширення Omicron.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого у Південній Африці та Ботсвані.
- Також ВООЗ попередила, що до березня у Європі та деяких країнах Азії від COVID-19 можуть померти ще 700 000 людей.