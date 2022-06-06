Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Джерела близькі до уряду, які залишилися анонімними, вважають, що з важким озброєнням Україна може стати самовпевненою. Завдяки техніці ЗСУ можуть здобути серію перемог на поле та вийти на терени РФ. Проте Берлін порівняв сучасну російсько-українську війну з тим, як їхні танки опинилися у Росії під час Другої Світової війни.

Видання зазначило, що Німеччина поки не поставила жодного важкого озброєння. Своєю чергою обіцяні системи могли переламати перебіг війни на користь Києва, зменшивши кількість жертв серед мирного населення, воїнів та зберегти інфраструктуру. Проте повернути час вже не вийде.

Водночас Берлін різко загальмував постачання навіть легкого озброєння. З 30 березня по 26 травня Берлін надіслав лише дві партії озброєння. Вони складалися зі зброї меншого калібру, такого як протитанкові міни.