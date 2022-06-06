Про це повідомило німецьке видання Spiegel.
Джерела близькі до уряду, які залишилися анонімними, вважають, що з важким озброєнням Україна може стати самовпевненою. Завдяки техніці ЗСУ можуть здобути серію перемог на поле та вийти на терени РФ. Проте Берлін порівняв сучасну російсько-українську війну з тим, як їхні танки опинилися у Росії під час Другої Світової війни.
Видання зазначило, що Німеччина поки не поставила жодного важкого озброєння. Своєю чергою обіцяні системи могли переламати перебіг війни на користь Києва, зменшивши кількість жертв серед мирного населення, воїнів та зберегти інфраструктуру. Проте повернути час вже не вийде.
Водночас Берлін різко загальмував постачання навіть легкого озброєння. З 30 березня по 26 травня Берлін надіслав лише дві партії озброєння. Вони складалися зі зброї меншого калібру, такого як протитанкові міни.
- Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM постачатимуть місяцями. Водночас канцлер Олаф Шольц відкинув критику опозиції через неспішне постачання важкого озброєння Україні.
- Німеччині необхідно докладати більше зусиль, щоб зменшити свою енергетичну залежність від Росії. Проте санкції Заходу у відповідь на вторгнення РФ в Україну сильно впливають на російський військовий механізм.
- Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, звернула увагу що у Берлін ризики прослуховування та небезпека несанкціонованого витоку даних реальні та їх не повинні недооцінювати.