Згідно з результатами опитування, більшість жителів Німеччини виступають за обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Згідно з даними Інституту Роберта Коха (RKI), 67,9% населення Німеччини на цей час повністю вакциновані.

Питання обов’язкового щеплення задля зупинення епідемії та уникнення карантинів у майбутньому неодноразово підіймалися. І хоч німецькі політики все ще вагаються, більшість громадян виступають за загальну обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Згідно з репрезентативним опитуванням від Інституту дослідження громадської думки INSA, 52% жителів Німеччини підтримують обов’язкові щеплення проти COVID-19. З іншого боку, 41% громадян країни – проти. Не визначилися з позицією лише 7% респондентів.

Тим часом 16 листопада Інститут Роберта Коха зафіксував у кількох районах Німеччини показник захворюваності вище 1 000 випадків. Рік тому, до введення вакцинації, цей показник становив 139. У вівторок було зареєстровано 265 смертей, що набагато менше, ніж пік до вакцинації.

Влада країни планує ввести жорсткіші обмеження для невакцинованих громадян.