Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.
Згідно з даними Інституту Роберта Коха (RKI), 67,9% населення Німеччини на цей час повністю вакциновані.
Питання обов’язкового щеплення задля зупинення епідемії та уникнення карантинів у майбутньому неодноразово підіймалися. І хоч німецькі політики все ще вагаються, більшість громадян виступають за загальну обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу.
Згідно з репрезентативним опитуванням від Інституту дослідження громадської думки INSA, 52% жителів Німеччини підтримують обов’язкові щеплення проти COVID-19. З іншого боку, 41% громадян країни – проти. Не визначилися з позицією лише 7% респондентів.
Тим часом 16 листопада Інститут Роберта Коха зафіксував у кількох районах Німеччини показник захворюваності вище 1 000 випадків. Рік тому, до введення вакцинації, цей показник становив 139. У вівторок було зареєстровано 265 смертей, що набагато менше, ніж пік до вакцинації.
Влада країни планує ввести жорсткіші обмеження для невакцинованих громадян.
- Нагадаємо, з 22 листопада до 13 грудня Австрія закриває свої кордони для туристів у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.
- Також невакцинованих тенісистів не допускатимуть до участі в турнірі Australian Open 2022.
- Раніше у ВООЗ попередили, що внаслідок епідемії COVID-19 до березня можуть померти ще 500 тисяч осіб, які проживають на території країн Європейського союзу.