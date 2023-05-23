Джерело: Deutsche Welle
Глава BfV Томас Гальденванг зауважив, що фактично у РФ є такі можливості, і при необхідності вони можуть бути спрямовані проти німецьких цілей, насамперед у сфері критичної інфраструктури.
За його словами, німецька влада вже зафіксувала “підготовчу роботу” – зокрема, стеження за IT-інфраструктурою підприємств зі сфери постачання. Тим часом масивної кібератаки, спрямованої проти критично важливої для Німеччини інфраструктури, до цього моменту не спостерігалося, уточнив він.
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Гальденванг наголосив, що у Росії були підготовлені дуже потужні сили для кібератак.
“Зараз вони діють проти інфраструктури України. Якщо їх спрямують проти США, Західної Європи чи Німеччини, нам дійсно доведеться розраховувати на складні атаки”, – пояснив він, зазначивши, що ФРН, проте, добре підготовлена до таких подій і зможе їм протистояти.
За оцінкою BfV, інтенсивність, масштаби та складність роботи російських спецслужб помітно зросли після початку повномасштабного військового вторгнення РФ до України.
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Іншою країною, від якої, за оцінкою відомства, виходить підвищений ризик кібератак і шпигунства, є Китай.
Зауважимо, нещодавно ц Великій Британії заявили, що хакери, які пов’язані з РФ планують кібератаки на критичну інфраструктуру Заходу. Зокрема, мовиться й про Сполучене Королівство.
- Кібернаступ РФ минулого року був швидким та затятим, водночас не викликав захоплення. У ньому хакери провели, мабуть, найбільшу в історії атаку на комп’ютерні мережі. Україна, добре підготовлена та підтримувана іноземними технологічними компаніями та союзниками, відбила багато з цих ударів, попри всі очікування, зберігши зв’язок та найважливіші державні служби онлайн. Але кібервійна, як і фізична, розвивається.
- За даними пошукової системи Google, російські кібератаки в країнах НАТО за минулий рік зросли в чотири рази проти показника 2020 року. В Україні кількість російських кібератак за той самий період зросла втричі.
- Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну РФ регулярно здійснює кібератаки на Молдову.
- 19 січня президент Microsoft Бред Сміт заявив, що кібератаки Росії проти українських цілей послабилися, проте попередив, що це може змінитися з початком весни.