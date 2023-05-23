22 травня Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) у Німеччині повідомило про "підвищений ризик" актів диверсії в країні з боку Росії, мовиться насамперед про небезпеку для критичної інфраструктури.

Джерело: Deutsche Welle

Глава BfV Томас Гальденванг зауважив, що фактично у РФ є такі можливості, і при необхідності вони можуть бути спрямовані проти німецьких цілей, насамперед у сфері критичної інфраструктури.

За його словами, німецька влада вже зафіксувала “підготовчу роботу” – зокрема, стеження за IT-інфраструктурою підприємств зі сфери постачання. Тим часом масивної кібератаки, спрямованої проти критично важливої ​​для Німеччини інфраструктури, до цього моменту не спостерігалося, уточнив він.

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Гальденванг наголосив, що у Росії були підготовлені дуже потужні сили для кібератак.

“Зараз вони діють проти інфраструктури України. Якщо їх спрямують проти США, Західної Європи чи Німеччини, нам дійсно доведеться розраховувати на складні атаки”, – пояснив він, зазначивши, що ФРН, проте, добре підготовлена ​​до таких подій і зможе їм протистояти.

За оцінкою BfV, інтенсивність, масштаби та складність роботи російських спецслужб помітно зросли після початку повномасштабного військового вторгнення РФ до України.

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Іншою країною, від якої, за оцінкою відомства, виходить підвищений ризик кібератак і шпигунства, є Китай.

Зауважимо, нещодавно ц Великій Британії заявили, що хакери, які пов’язані з РФ планують кібератаки на критичну інфраструктуру Заходу. Зокрема, мовиться й про Сполучене Королівство.