16 квітня у Німеччині відключили від мережі три останні атомні електростанції - Isar 2 у Баварії, Neckarwestheim 2 у Баден-Вюртемберзі та Emsland у Нижній Саксонії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Протягом дня противники АЕС відзначали історичний крок мітингами в Берліні та інших містах. Водночас на вулиці вийшли і ті, хто виступає проти закриття станцій. Нині дискусії про плюси та мінуси рішення тривають.

Міністерка охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Штеффі Лемке переконана, що відмова від атомної енергетики зробить ФРН безпечнішою. Вона пояснила, що ризики, пов’язані з атомною енергетикою, “зрештою, не піддаються контролю у разі аварії”.

Своєю чергою, співголова партії Зелених Рікарда Ланґ зазначила, що прийняте рішення знаменує остаточний початок доби відновлюваних джерел енергії.

Тоді як генсекретар Вільної демократичної партії, що входить до урядової коаліції, Біджан Джир-Сарай вважає, що не варто повністю відмовлятися від технології повністю.

Окрім цього, згідно з результатами опитування, понад половина німців виступає проти закриття усіх атомних електростанцій у ФРН, і лише 26% респондентів підтримують стратегію уряду, вважаючи правильним негайне відключення АЕС.