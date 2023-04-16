Про це повідомляє Deutsche Welle.
Протягом дня противники АЕС відзначали історичний крок мітингами в Берліні та інших містах. Водночас на вулиці вийшли і ті, хто виступає проти закриття станцій. Нині дискусії про плюси та мінуси рішення тривають.
Міністерка охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Штеффі Лемке переконана, що відмова від атомної енергетики зробить ФРН безпечнішою. Вона пояснила, що ризики, пов’язані з атомною енергетикою, “зрештою, не піддаються контролю у разі аварії”.
Своєю чергою, співголова партії Зелених Рікарда Ланґ зазначила, що прийняте рішення знаменує остаточний початок доби відновлюваних джерел енергії.
Тоді як генсекретар Вільної демократичної партії, що входить до урядової коаліції, Біджан Джир-Сарай вважає, що не варто повністю відмовлятися від технології повністю.
Окрім цього, згідно з результатами опитування, понад половина німців виступає проти закриття усіх атомних електростанцій у ФРН, і лише 26% респондентів підтримують стратегію уряду, вважаючи правильним негайне відключення АЕС.
- 29 березня Німецька східна бізнес-асоціація та Міністерство енергетики України підписали меморандум про сприяння проєктам із “зеленого” відновлення українського енергосектору.
- В Євросоюзі підписали декларацію з метою підтвердити своє прагнення зміцнювати європейське співробітництво в галузі атомної енергетики. Документ підписали 11 країн-членів ЄС.
- Згідно з даними оператора єдиної енергосистеми країни National Grid, у 2022 році британські вітряні електростанції виробили рекордні 26,8% електроенергії в країні, водночас газові електростанції досі залишалися найбільшим джерелом енергії.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.