У німецькому місті Франкфурт-на-Майні військового ЗСУ сильно побив охоронець готелю – кавказець. Українець приїхав до Німеччини на реабілітацію після поранення та зайшов у готельний бар у формі військовослужбовця, де стався інцидент.

Про це повідомила “Новинарня”.

Виданню підтвердив факт побиття генеральний консул України, який розповів, що військового шпиталізували із поламаною щелепою та струсом мозку. Українець тепер потребує операції.

Конфлікт трапився в готелі Roomers 10 березня, де на військового напав чеченець. Генконсул України у Франкфурті Вадим Костюк запевнив, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу.

За даними Костюка, військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Персонал зробив кілька зауважень через невідповідність його дрескоду. Відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони вивести нашого бійця.

“Внаслідок бійки у нашого громадянина – перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксований цей факт”, – підкреслив генконсул.

За його словами, правоохоронці зможуть надати більш детальну інформацію з початку робочого тижня.

“Зранку у понеділок консульство допоможе нашому громадянину з перекладом при підготовці до операції на щелепі, яка планується на вівторок. Наступним кроком допоможемо з поданням заяви у поліцію та пошуком адвоката”, – додав Костюк.

Консульство планує спробувати отримати в поліції відеозаписи з бару, де стався інцидент. Також з’ясовуються норми законодавства двох країн щодо носіння військової форми одягу українськими військовослужбовцями за кордоном та відвідання в ній подібних закладів.

Попередньо повідомляється, що у Німеччині для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Іноземці можуть його отримати під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна таку угоду не укладала.