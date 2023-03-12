Про це повідомила “Новинарня”.
Виданню підтвердив факт побиття генеральний консул України, який розповів, що військового шпиталізували із поламаною щелепою та струсом мозку. Українець тепер потребує операції.
Конфлікт трапився в готелі Roomers 10 березня, де на військового напав чеченець. Генконсул України у Франкфурті Вадим Костюк запевнив, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу.
За даними Костюка, військовий зайшов в уніформі у бар готелю. Персонал зробив кілька зауважень через невідповідність його дрескоду. Відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони вивести нашого бійця.
“Внаслідок бійки у нашого громадянина – перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксований цей факт”, – підкреслив генконсул.
За його словами, правоохоронці зможуть надати більш детальну інформацію з початку робочого тижня.
“Зранку у понеділок консульство допоможе нашому громадянину з перекладом при підготовці до операції на щелепі, яка планується на вівторок. Наступним кроком допоможемо з поданням заяви у поліцію та пошуком адвоката”, – додав Костюк.
Консульство планує спробувати отримати в поліції відеозаписи з бару, де стався інцидент. Також з’ясовуються норми законодавства двох країн щодо носіння військової форми одягу українськими військовослужбовцями за кордоном та відвідання в ній подібних закладів.
Попередньо повідомляється, що у Німеччині для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. Іноземці можуть його отримати під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна таку угоду не укладала.
- У столиці Чехії Празі відбувся антиурядовий мітинг на Вацлавській площі. Частина проросійських мітингувальників намагалися зірвати український прапор з будівлі Національного музею.