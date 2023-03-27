Про це повідомило DW.

Страйк відбувся за ініціативи профспілки залізничного транспорту EVG та профспілки Verdi. Він торкнеться роботи багатьох видів транспорту по Німеччині.

У страйку можуть взяти участь близько 350 тисяч працівників транспорту, які хочуть домогтися для них збільшення заробітної плати. Verdi закликало збільшити зарплату працівникам на 10,5%, але не менше ніж на 500 євро на місяць. В EVG виступили за підвищення зарплати на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

Практично всі рейси було скасовано в аеропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, а також аеропорту Кельн-Бонн. У Берліні продовжує роботу аеропорт, але в інших містах літаки не вилітають.

Залізнична компанія Deutsche Bahn заявила про зупинку руху потягів далекого прямування в усій країні. У концерні очікують, що проблеми з рухом потягів продовжаться і вранці 28 березня. Компанія DB Regio теж приєднається до страйку, тому не курсуватиме більшість приміських поїздів.

У регіонах Баден-Вюртемберг, Баварія, Гессен, Нижня Саксонія, Рейнланд-Пфальц, Саксонія і Північний Рейн – Вестфалій скасовано рух частини громадського транспорту. У них діє розклад руху автобусів на випадок страйку.

Також до страйку приєднався оператор автобанів Німеччини.