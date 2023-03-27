Про це повідомило DW.
Страйк відбувся за ініціативи профспілки залізничного транспорту EVG та профспілки Verdi. Він торкнеться роботи багатьох видів транспорту по Німеччині.
У страйку можуть взяти участь близько 350 тисяч працівників транспорту, які хочуть домогтися для них збільшення заробітної плати. Verdi закликало збільшити зарплату працівникам на 10,5%, але не менше ніж на 500 євро на місяць. В EVG виступили за підвищення зарплати на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.
Залізнична компанія Deutsche Bahn заявила про зупинку руху потягів далекого прямування в усій країні. У концерні очікують, що проблеми з рухом потягів продовжаться і вранці 28 березня. Компанія DB Regio теж приєднається до страйку, тому не курсуватиме більшість приміських поїздів.
У регіонах Баден-Вюртемберг, Баварія, Гессен, Нижня Саксонія, Рейнланд-Пфальц, Саксонія і Північний Рейн – Вестфалій скасовано рух частини громадського транспорту. У них діє розклад руху автобусів на випадок страйку.
Також до страйку приєднався оператор автобанів Німеччини.
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