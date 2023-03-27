У Німеччині розпочався найбільший за останні 30 років попереджувальний страйк працівників транспорту. Він триватиме добу.

Про це повідомило DW.

Страйк відбувся за ініціативи профспілки залізничного транспорту EVG та профспілки Verdi. Він торкнеться роботи багатьох видів транспорту по Німеччині.

У страйку можуть взяти участь близько 350 тисяч працівників транспорту, які хочуть домогтися для них збільшення заробітної плати. Verdi закликало збільшити зарплату працівникам на 10,5%, але не менше ніж на 500 євро на місяць. В EVG виступили за підвищення зарплати на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

Практично всі рейси було скасовано в аеропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, а також аеропорту Кельн-Бонн. У Берліні продовжує роботу аеропорт, але в інших містах літаки не вилітають.

Залізнична компанія Deutsche Bahn заявила про зупинку руху потягів далекого прямування в усій країні. У концерні очікують, що проблеми з рухом потягів продовжаться і вранці 28 березня. Компанія DB Regio теж приєднається до страйку, тому не курсуватиме більшість приміських поїздів.

У регіонах Баден-Вюртемберг, Баварія, Гессен, Нижня Саксонія, Рейнланд-Пфальц, Саксонія і Північний Рейн – Вестфалій скасовано рух частини громадського транспорту. У них діє розклад руху автобусів на випадок страйку.

Також до страйку приєднався оператор автобанів Німеччини.