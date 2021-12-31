Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Німеччини.

“Країни G7 і Євросоюз дуже чітко дали зрозуміти, що подальше воєнне загострення на українському кордоні і, головним чином, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України матимуть величезні політичні та економічні наслідки для Росії. Наш пріоритет зараз – це унеможливлення подальшого загострення. Цього можна досягнути лише за допомогою дипломатії у “нормандському форматі” і через Раду НАТО-Росія та в межах ОБСЄ”, – наголосила Бербок.

На уточнююче запитання, чи відхиляє німецький уряд ідею постачання будь-якого озброєння для України, Бербок наголосила, що “подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки”.

В той же час Бербок зазначила, що у Німеччини і союзників є “довгий список варіантів дій” у разі вторгнення.