Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Німеччини.
“Країни G7 і Євросоюз дуже чітко дали зрозуміти, що подальше воєнне загострення на українському кордоні і, головним чином, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України матимуть величезні політичні та економічні наслідки для Росії. Наш пріоритет зараз – це унеможливлення подальшого загострення. Цього можна досягнути лише за допомогою дипломатії у “нормандському форматі” і через Раду НАТО-Росія та в межах ОБСЄ”, – наголосила Бербок.
На уточнююче запитання, чи відхиляє німецький уряд ідею постачання будь-якого озброєння для України, Бербок наголосила, що “подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки”.
В той же час Бербок зазначила, що у Німеччини і союзників є “довгий список варіантів дій” у разі вторгнення.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- Також міністр оборони Литви заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців Російської Федерації.
- При цьому, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ситуацію на українсько-російському кордоні та звернувся до влади Російської Федерації. Він назвав нарощування російської військової потужності на кордоні біля України “незрозумілим і невиправданим”.
- До цього Єнс Столтенберг також застеріг Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.