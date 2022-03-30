Про це пише американське ділове видання Bloomberg.
Посадовці відвідали офіси компаній Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH, які забезпечують близько 20% німецького ринку. Рейд відбувся у той час, коли Європа активізувала розслідування щодо того, чи спричинила поведінка “Газпрому” різке зростання цін на газ і посилила енергетичну кризу в регіоні.
Європа бореться з енергетичною кризою з минулого року, оскільки “Газпром” обмежив додаткові постачання в той час, коли запаси вже були на найнижчому рівні за більше ніж десятиріччя. Раніше цього року голова Міжнародного енергетичного агентства звинуватив РФ в енергетичній кризі, яка спричинила закриття європейських заводів.
Єврокомісія уважно стежить за діями Газпрому на газових ринках. Комісар з енергетики Кадрі Сімсон заявив у Європейському парламенті на початку цього місяця, що виконавчий орган блоку наразі на етапі встановлення фактів для розслідування можливої антиконкурентної поведінки. Розслідування почалося ще до війни в Україні.
- Нагадаємо, 30 березня постачання газу через Білорусь газогоном Ямал-Європа до території Німеччини впало до нуля.
- Раніше міністри “Великої сімки” відкинули вимоги президента країни-агресора Володимира Путіна. Голови енергетики промислово розвинених країн заявили, що не будуть платити за російський газ рублями.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу РФ про те, щоб ЄС та США платили за російський газ у рублях.