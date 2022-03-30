Представники Європейського Союзу здійснили обшук в офісах німецьких підрозділів ПАТ "Газпром" у межах розслідування ролі російського газового гіганта у рекордному зростанні цін на газ на континенті.

Про це пише американське ділове видання Bloomberg.

Посадовці відвідали офіси компаній Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH, які забезпечують близько 20% німецького ринку. Рейд відбувся у той час, коли Європа активізувала розслідування щодо того, чи спричинила поведінка “Газпрому” різке зростання цін на газ і посилила енергетичну кризу в регіоні.

Європа бореться з енергетичною кризою з минулого року, оскільки “Газпром” обмежив додаткові постачання в той час, коли запаси вже були на найнижчому рівні за більше ніж десятиріччя. Раніше цього року голова Міжнародного енергетичного агентства звинуватив РФ в енергетичній кризі, яка спричинила закриття європейських заводів.

Єврокомісія уважно стежить за діями Газпрому на газових ринках. Комісар з енергетики Кадрі Сімсон заявив у Європейському парламенті на початку цього місяця, що виконавчий орган блоку наразі на етапі встановлення фактів для розслідування можливої ​​антиконкурентної поведінки. Розслідування почалося ще до війни в Україні.