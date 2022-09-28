У Німеччині припустили, що після витоку газу трубопроводи «Північних потоків» стануть непридатними

Про це повідомило Tagesspiegel.
Якщо швидко не відремонтувати труби, велика кількість солоної води потрапить всередину. Німецькі органи безпеки припустили, що після такого “Північні потоки” будуть непридатними.
Федеральні міністерства Німеччини і Канцлерство обговорюють наслідки. За справу взялася кризова група Федерального міністерства закордонних справ.
Уряд вирішив посилити контроль над суверенними водами Німеччини. Кораблі будуть ретельніше спостерігати за маршрутами критичної інфраструктури. Також буде посилено охорону прибережних районів Північного та Балтійського морів.
У Німеччині існують побоювання через захист споруджуваних терміналів скрапленого газу, підводних і телекомунікаційних кабелів.
Органи безпеки Німеччини та іноземна секретна служба BND припускають акт саботажу. Однією з версій диверсії стало те, що водолази, можливо, заклали вибухівку у дві труби Nord Stream 1 та в одну з двох труб Nord Stream 2. Вибухи спричинили величезні витоки газу. Між місцями, де вони виникли, значна відстань, тому всередину труби може потрапити надзвичайно велика кількість солоної води.
- В ЄС розслідують причини витоки газу на “Північному потоці” і не запущеному в роботу “Північному потоці-2”. Не виключають можливості диверсії.
- В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах “Північній потік” під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.
- Данія вважає витоки з газопроводу Nord Stream “навмисними діями”, наголосила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен 27 вересня під час заяви для преси.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що витоки газу на “Північних потоках” – не випадковість.
- Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг прокоментував аварії на газопроводах “Північний потік” у Балтійському морі.