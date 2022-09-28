У Німеччині припустили, що після витоку газу трубопроводи «Північних потоків» стануть непридатними

У Німеччині припустили, що три труби газопроводу Nord Stream 1 і 2 стануть назавжди непридатними для використання. Трубопроводи може роз'їсти солона вода.

Про це повідомило Tagesspiegel.

Якщо швидко не відремонтувати труби, велика кількість солоної води потрапить всередину. Німецькі органи безпеки припустили, що після такого “Північні потоки” будуть непридатними.

Федеральні міністерства Німеччини і Канцлерство обговорюють наслідки. За справу взялася кризова група Федерального міністерства закордонних справ.

Уряд вирішив посилити контроль над суверенними водами Німеччини. Кораблі будуть ретельніше спостерігати за маршрутами критичної інфраструктури. Також буде посилено охорону прибережних районів Північного та Балтійського морів.

У Німеччині існують побоювання через захист споруджуваних терміналів скрапленого газу, підводних і телекомунікаційних кабелів.

Органи безпеки Німеччини та іноземна секретна служба BND припускають акт саботажу. Однією з версій диверсії стало те, що водолази, можливо, заклали вибухівку у дві труби Nord Stream 1 та в одну з двох труб Nord Stream 2. Вибухи спричинили величезні витоки газу. Між місцями, де вони виникли, значна відстань, тому всередину труби може потрапити надзвичайно велика кількість солоної води.