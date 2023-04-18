Про це повідомляє DW, посилаючись на дані Федерального відомства у справах міграції та біженців (Bamf).
Зокрема різко зросла частка чоловіків серед шукачів притулку. Тоді як у 2022 році відсоток чоловіків становив 59%, вже у січні-березні цього року, показник зріс до 64%.
Експерти пов’язують суттєве зростання з мобілізацією в РФ, оголошеною у вересні минулого року. У Bamf також відзначили значне зростання кількості клопотань від росіян вікової групи 19-30 років.
Загалом у статистиці числа первинних прохань про притулок у Німеччині за 2022 рік росіяни перебувають на сьомому місці після громадян Сирії, Афганістану, Туреччини, Ірану, Іраку та Грузії.
На отримання притулку в Німеччині можуть подавати російські ухилянти, і як правило, вони отримують міжнародний захист. Проте, поки не підраховано, скільки саме клопотань про притулок ФРН отримала від російських ухилянтів.
Зазначимо, у 2022 році понад 244 тисячі осіб подали заявки, щоб отримати притулок у Німеччині й понад один мільйон вимушено переміщених українців прибуло до ФРН.
- Для поповнення втрат у живій силі, у Російській Федерації поводять кампанію з підтримки мобілізації.
- Президент РФ Володимир Путін підписав закон, прирівнявши електронні повістки до паперових, а також запровадив створення реєстру для військовозобов’язаних росіян.
- Раніше держдума РФ внесла поправки до законодавства, які узаконюють розсилку росіянам повісток в електронному вигляді. Якщо користувач додатка “Госуслуги” довгий час не з’являтиметься у мережі, то на нього чекатимуть різні обмеження.