У 2023 році суттєво зросла кількість клопотань про надання притулку від росіян до ФРН. Так, за перші три місяці громадяни РФ подали 2381 первинну заяву, натомість за весь минулий рік показник становив 2851.

Про це повідомляє DW, посилаючись на дані Федерального відомства у справах міграції та біженців (Bamf).

Зокрема різко зросла частка чоловіків серед шукачів притулку. Тоді як у 2022 році відсоток чоловіків становив 59%, вже у січні-березні цього року, показник зріс до 64%.

Експерти пов’язують суттєве зростання з мобілізацією в РФ, оголошеною у вересні минулого року. У Bamf також відзначили значне зростання кількості клопотань від росіян вікової групи 19-30 років.

Загалом у статистиці числа первинних прохань про притулок у Німеччині за 2022 рік росіяни перебувають на сьомому місці після громадян Сирії, Афганістану, Туреччини, Ірану, Іраку та Грузії.

На отримання притулку в Німеччині можуть подавати російські ухилянти, і як правило, вони отримують міжнародний захист. Проте, поки не підраховано, скільки саме клопотань про притулок ФРН отримала від російських ухилянтів.

Зазначимо, у 2022 році понад 244 тисячі осіб подали заявки, щоб отримати притулок у Німеччині й понад один мільйон вимушено переміщених українців прибуло до ФРН.