9 травня на території меморіального комплексу радянським воїнам у Трептов-парку у Берліні стався інцидент за участі російськомовного громадянина, який намагався завдати тілесних ушкоджень кореспондентці українського телеканалу "1+1" Наталії Мосейчук.

Про це повідомляє пресслужба посольства України у Німеччині.

Знімальна група готувала на місці сюжет про підготовку цьогорічного заходу зі вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні. Журналісти фільмували порушення під час заходів, коли на них здійснили напад “російськомовні особи”.

Посольству України у ФРН відомо про даний інцидент, у відповідному порядку поліція Берліна поінформована про події, що мали місце на території меморіального комплексу.

“Закликаємо поліцію Берліна негайно вжити усіх необхідних заходів, щоб якомога швидше провести слідство щодо нападу на представників засобів масової інформації та притягти винних до відповідальності”, – зазначили у повідомленні.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник зреагував на рішення влади Берліну, яка заборонила використання української символіки на пам’ятних заходах 8 і 9 травня. На думку українського посла – це “катастрофічне політичне рішення”.

8 травня Посольство України у ФРН традиційно у цей день організувало церемонію вшанування пам’яті усіх жертв Другої світової війни біля монументу радянським воїнам у Тіргартені у Берліні, запросивши депутатів німецького Бундестагу, членів федерального уряду, членів земельних урядів, представників іноземних дипломатичних місій та українську громаду.