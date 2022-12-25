У Міністерстві оборони Німеччини розглядають два варіанти щодо нового російського наступу в Україні. Вони вважають, що РФ може використати Білорусь для відволікання уваги ЗСУ, або напряму залучити її до війни.

Про це повідомило Kreiszeitung.

В аналізі, який представило німецьке оборонне відомство, йдеться, що перший варіант для РФ передбачає масштабний наступ на Донбасі. У такому випадку армія Білорусі виконуватиме відволікаючу роль, тобто військові РБ нібито почнуть розгортати озброєння поблизу кордону з Україною.

Зазначено, що тоді диктатор Олександр Лукашенко не братиме участь у війні проти України безпосередньо.

Згідно з другим варіантом, Білорусь вступить у відкриту війну. Війська країни можуть наступати на Київ, а росіяни по всьому Донбасу. Ще можливі удари по західних областях України. На меті буде відрізати постачання техніки від партнерів та змусити Україну капітулювати.

Аналітики позначили другий варіант як малоймовірний. Такий розвиток подій масштабніший і вимагатиме від РФ залучення набагато більших ресурсів.

Крім того, для реалізації плану знадобляться “набагато більше солдатів, ніж зараз”. На сьогодні про значне збільшення армії РФ не йдеться.