У Німеччині почали будувати завод з виробництва боєприпасів середнього калібру. Серед них є набої для зенітних установок Gepard, які Берлін передавав Києву.

Про це повідомило DW.

Зайнявся будівництвом німецький оборонний концерн Rheinmetall. Вже у січні має бути готова лінія з виробництва боєприпасів середнього калібру.

Будівництво розпочалося після того, як Швейцарія двічі відмовила Берліну в реекспорті боєприпасів в Україну. Тоді у ФРН замислилися чи може це потенційно загрожувати їхній безпеці. Швейцарія обґрунтовувала відмову статусом нейтральної країни.

Планується, що автономне постачання снарядів Збройними силами Німеччини допоможе Берліну позбутися залежності від зарубіжних виробничих потужностей.

У концерні додали, що виробництво боєприпасів калібрів 20-35 мм запустять у червні 2023 року. У такий спосіб, розпочати постачання першої партії снарядів для Gepard буде можливим вже у липні. Теоретично Україна може отримати до 300 тисяч боєприпасів.

Берлін передавав Києву 60 тисяч снарядів для Gepard. Але з огляду на високі темпи їхнього використання цього виявилося замало.