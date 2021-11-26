У 16 німецьких землях розслідують 3100 справ, пов'язаних з підробленням сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Wirtschaftswoche.

Також повідомляється, що співробітник аптеки у Мюнхені (земля Баварія) продавав у даркнеті підроблені QR-коди для цифрових сертифікатів по 350 євро за штуку. Його заарештували та вилучили кошти (гроші та криптовалюту) на суму понад 100 000 євро.

Журналісти видання опитали регіональні представництва поліції задля розуміння ситуації.

Загалом у Баварії зареєстровано 900 таких випадків, у Баден-Вюртембергу – близько 500, у Гессені та Нижній Саксонії – понад 100.

У Саксонії-Ангальт з травня кількість підроблень збільшилася втричі.

А в землі Північний Рейн-Вестфалія (найзаселеніший) – поліція не надала жодних даних, хоча лише в Кельні таких випадків було зареєстровано понад 70.

На думку представників Німецького об’єднання аптекарів, по всій Німеччині розслідують “чотиризначну кількість справ” про підроблені паспорти вакцинації з наклейками про щеплення від COVID-19.

Раніше в країні кримінальне переслідування не загрожувало тим, хто користувався підробними сертифікати у недержавних структурах, однак тепер законодавці змінили цю норму, тож за підроблення, видачу та використання фальшивих документів про здоров’я передбачено позбавлення волі на термін до двох років, в окремих випадках – до п’яти.

Правоохоронці заявляють, що підроблення COVID-сертифікатів може залишитися в минулому.

“Пік шахрайства, схоже, скінчився. Золотий час для шахраїв був влітку. Тоді було багато можливостей незаконно заробити гроші через відсутність належного контролю вакцинувальних центрів. Наразі контроль посилили. Але навіть на сьогодні ми продовжуємо фіксувати ознаки можливого шахрайства. Серед злочинців також лікарі та фармацевти. Водночас з 49 справ, які наразі ми розслідуємо, у 37 випадках злочинці не мали стосунку до вакцинації”, – повідомив головний прокурор Баварської прокуратури Річард Фіндал.