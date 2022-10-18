Про це повідомило The Wall Street Journal.

Через побоювання витоку інформації Німеччина, Данія та Швеція вирішили проводити окреме розслідування, а не спільне. Трубопроводи проходять через води цих країн.

Німецькі слідчі остаточно не встановили підрив із якимось одним учасником, але вони впевнені, що за вибухами стоїть Росія. Внаслідок нього сталися витоки на трьох із чотирьох труб, які є частиною газопроводів “Північний потік” і “Північний потік – 2”. Ними транспортували російський природний газ до Європи по дну Балтійського моря.

У Швеції встановили, що вибухи, які сталися наприкінці вересня, були скоріш за все спричинені диверсією. У країні не називали винних. Водночас НАТО не надало доказів і не назвало винних, але теж заявило про саботаж.

У Німеччині офіційні особи вважають, що навряд чи диверсія була скоєна військовим підводним човном. Вони послалися на глибину води і зазвичай ретельне спостереження за підводними човнами. У тому районі Балтійського моря його проводять військово-морські сили НАТО.

Однією з теорій диверсії є те, що вибухові пристрої було спущено з корабля, а потім висаджено у повітря дистанційно.

Дотепер єдиним непошкодженим трубопроводом є одна з двох ниток “Північного потоку – 2”, який Німеччина відмовилася сертифікувати через російський напад на Україну. Минулого тижня президент країни-агресора Володимир Путін звинуватив Захід у зриві постачання енергоресурсів. За його словами, аби відновити постачання газу “достатньо лише відкрити кран”, але таке буде суперечити офіційній політиці ЄС у відповідь на війну проти України.

За словами деяких німецький офіційних осіб, РФ намагається посилити тиск на Берлін, аби той відкрив “Північний потік – 2” й послабив у такий спосіб санкційну політику щодо Кремля. У Німеччині ж заявляли, що не планують запускати газопровід “Північний потік – 2”.

Уряди Швеції та Данії поки не опублікували подробиць своїх розслідувань. У першій країні розслідування проводить служба контррозвідки, а в іншій до цього залучена поліція та військово-морські сили. Офіційно країни проводять розслідування окремо, але за даними видання, вони все одно тісно співпрацюють одна з одною, зокрема з партнерами по НАТО.

У Німеччині порушили кримінальну справу за фактом терактів з підозрою диверсії.

Вибухи сталися приблизно на глибині 70 метрів. Через глибину та погодні умови, зокрема підводні течії, німецькі слідчі не змогли використати водолазів. У Берліні покладалися на морські підводні безпілотники та кораблі на поверхні, зокрема мінні шукачі.

Фахівці сканували ділянки труб, які було пошкоджено вибухами. Отриманні зображення свідчать, що вибухівка мала потужність близько 500 кг у тротиловому еквіваленті.

Крім того, німецькі слідчі провели вивчення підводного відео, даних гідролокатора і супутникових зображень. Ще вони вивчали електронні повідомлення, журнали судноплавства суден, які перебували у цьому районі під час інциденту.