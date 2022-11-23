Про це повідомило Deutsche Welle.
За даними прокуратури Ландсхута, немає підстав вважати, що росіянка збиралася залишити Німеччину.
“Депортації обвинуваченої не проводилося. Вона, як і раніше, знаходиться в Німеччині, — підкреслив речник прокуратури баварського міста Ландсхут Мартін Штрунц. – Немає жодних підстав вважати, що обвинувачена збиралася залишити Німеччину”.
У Німеччині проти Юлії Прохорової ведуть розслідування за “підозрою у схваленні злочинних діянь” Росії на території України під час вторгнення.
Раніше видання The Insider повідомляло, що росіянку депортували. Жінка неодноразово знущалася з українців та викладала відео в мережу. Зокрема вона під час проукраїнського мітингу у Мюнхені 9 травня голосно включала російську музику, танцювала “Калинку”, а в Австрії переслідувала переселенок і пишалася тимчасовою окупацією Херсона.
Крім того, Bild заявляло, що росіянка проживає у Німеччині нелегально. У неї немає документів про дозвіл на проживання в цій країні. Жінка офіційно не працює.
Раніше 30-річна безробітна викладала відео, як витирає свій зад тим, що, за її словами, є листом від поліції через висловлювання щодо України.
- Попри свій успіх на фронті, Україна пройшла лише половину шляху, повернувши близько 55% землі, яку Росія загарбала після вторгнення в лютому.