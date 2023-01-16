У Німеччині розпочалися розширені навчання для Збройних сил Україні від американських інструкторів. Протягом 5-8 тижнів планують підготувати близько 500 військових.

Про це повідомило АР.

За словами голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, тренування охоплюють роботу з різними видами зброї та відпрацювання спільних дій і координації підрозділів різних типів. Зокрема піхоти, механізованих бригад, артилерії.

Навчання розпочнуть з теорії та роботи малими групами. Вже згодом тренування перейде до етапу комплексних навчань на рівні БТГ.

Марк Мілля додав, що навчання мають відіграти важливу роль у підготовці до подальших контрнаступальних дій України. Генерал планує приїхати на полігон та подивитися, як вони відбуваються, аби переконатися у відсутності розбіжностей між їх програмою і запланованими постачаннями зброї.

У Графенвері (Баварія) відбуватимуться тренування українських військових на американських бронетранспортерах Bradley. США на північному сході Баварії та в сусідньому Вільзеку мають дислокованими 12 500 солдатів.