Про це повідомило АР.
За словами голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, тренування охоплюють роботу з різними видами зброї та відпрацювання спільних дій і координації підрозділів різних типів. Зокрема піхоти, механізованих бригад, артилерії.
Навчання розпочнуть з теорії та роботи малими групами. Вже згодом тренування перейде до етапу комплексних навчань на рівні БТГ.
Марк Мілля додав, що навчання мають відіграти важливу роль у підготовці до подальших контрнаступальних дій України. Генерал планує приїхати на полігон та подивитися, як вони відбуваються, аби переконатися у відсутності розбіжностей між їх програмою і запланованими постачаннями зброї.
У Графенвері (Баварія) відбуватимуться тренування українських військових на американських бронетранспортерах Bradley. США на північному сході Баварії та в сусідньому Вільзеку мають дислокованими 12 500 солдатів.
США ще хочуть поставити 500 протитанкових ракет і 250 тисяч патронів калібру 25 мм.
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