Німецький суд зобов'язав жителя міста Вісбаден переказати 1 500 євро на допомогу українцям. Його судили через те, що він носив футболку з літерою Z.

Про це повідомило Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ім’я 49-річного чоловіка не назвали. Він живе в Німеччині з 1992 року та працює електриком.

Він отримував новини про світ та поточні події в основному з російських ЗМІ. Через це він вважав, що до влади України “прийшли нацисти”.

Футболку з літерою Z йому подарував російський друг. Житель Німеччини носив її на роботі, хоча роботодавець після війни повісив на будівлі український прапор.

Обвинувачений сказав, що не знав, що скоює злочин та “шкодує не лише про вибір одягу, а й про вибір ЗМІ”. Він заявив, що хоче змінити своє ставлення та дивитися більше німецьких новин після того, як син одного з його близьких друзів загинув на війні.

Його зобов’язали зробити п’ять внесків по 300 євро організації “Німеччина допомагає”.Після цього справу буде закрито.