Про це повідомило Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ім’я 49-річного чоловіка не назвали. Він живе в Німеччині з 1992 року та працює електриком.
Він отримував новини про світ та поточні події в основному з російських ЗМІ. Через це він вважав, що до влади України “прийшли нацисти”.
Футболку з літерою Z йому подарував російський друг. Житель Німеччини носив її на роботі, хоча роботодавець після війни повісив на будівлі український прапор.
Обвинувачений сказав, що не знав, що скоює злочин та “шкодує не лише про вибір одягу, а й про вибір ЗМІ”. Він заявив, що хоче змінити своє ставлення та дивитися більше німецьких новин після того, як син одного з його близьких друзів загинув на війні.
Його зобов’язали зробити п’ять внесків по 300 євро організації “Німеччина допомагає”.Після цього справу буде закрито.
- У Чехії через підтримку російської агресії проти України засудили вже дев’ятьох осіб. Згідно з законодавством країни, заяви про схвалення повномасштабного вторгнення Росії в Україну можуть розглядатись як кримінальний злочин.
- Росіянка Олена Колбаснікова, що у 2022 році організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку війни РФ проти України, постане в Кельні перед судом за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії.