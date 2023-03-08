Росіянка Олена Колбаснікова, що у 2022 році організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку війни РФ проти України, постане в Кельні перед судом за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії.

Про це повідомляє DW.

Під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року росіянка схвалила агресивну війну проти України, її звинувачують за статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН. Колбасніковій загрожує до трьох років позбавлення волі або штраф.

Судове засідання призначене на 29 березня.

Разом із колишнім російським офіцером ВПС Ростиславом Теслюком, що змінив ім’я на Макс Шлунд, Олена Колбаснікова є однією із лідерів проросійських протестів у Німеччині. Так, разом із колишнім членом антимігрантської партії “ProNRW” Маркусом Байзіхтом, росіянка виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого роковинам з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року.

За висновком прокуратури, Колбаснікова заявила на мітингу: “Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні”. Тим самим обвинувачена схвалила злочин словами, які можуть порушити громадський порядок.

Згідно з міжнародним правом, ведення агресивної війни є злочином, і той, хто схвалює її, ризикує отримати три роки в’язниці.

У вересні 2022 року Колбаснікова організувала в центрі Кельна демонстрацію “Проти війни та постачання озброєнь Україні”.

Водночас суд у Кельні може бути не останнім для росіянки. У січні німецькі ЗМІ повідомляли, що стосовно неї ведеться розслідування через заклик до вербування до групи ПВК “Вагнер”.

Зауважимо, ЗМІ повідомляли, що у Німеччині дехто вимагає зміни курсу щодо України. Розслідування журналістів показало, що ключові фігури кампанії мають зв’язки з російською державою або ультраправими.