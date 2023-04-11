У Німеччині та Чехії викликали обурення заяви президента Франції Емманюеля Макрона про Тайвань та залежність Європи від США. Політики розкритикували спробу підірвати ключовий альянс між Європою та США.

Про це повідомило Euractiv.

Президент Франції перебував з візитом у Китаї протягом 6-7 квітня, де він зустрівся з колегою Сі Цзіньпінем. Під час зустрічі він заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, а також уникати втягування в конфлікт між Пекіном і Вашингтоном щодо Тайваню. Зокрема він зазначив, що Європа стала більш залежною у сфері озброєнь та енергоносіїв. На його думку, варто зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості, бо у випадку конфлікту між країнами ЄС стане васалом.

Першим на висловлювання відреагував Метін Хакверді, депутат від Соціал-демократичної партії (партія канцлера Олафа Шольца). За його словами, Макрон “знову зробив це”, коли без дозволу ЄС порушив у Пекіні такі питання. До критики долучився ексміністр, представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттген, який заявив, що французька політика веде до “геополітичного глухого кута” для Європи. Він зазначив, що іронічно, що Макрон робить для України “навіть менше, ніж Шольц”, але при цьому відштовхує США своїми заявами щодо Китаю. У ХДС побоюються, що заяви Макрона можуть погіршити відносини США та Європи.

“Якби американці думали так само з 24 лютого 2022 року, України б уже не існувало, а Путін, ймовірно, уже стояв би під Парижем”, – заявив депутат від ХДС Тільман Кубан. У Чехії заяви президента Франції сприйняли ще критичніше. Прага вважає Тайвань своїм близьким політичним і економічним союзником. Сенаторка Мирослава Немцова з правлячої Громадянської демократичної партії зауважила, що Макрон у Китаї підірвав ключовий альянс між Європою та США. Інший сенатор, Давид Смоляк додав, що Європа повинна посилювати автономію, але у першу чергу мовиться про позбавлення залежності від Росії та Китаю.