У Німеччині з початку 2023 року кількість українських школярів зросла на більш ніж 10 тисяч осіб.

Джерело: DW.

За даними Конференції міністрів освіти та культури, станом на кінець нинішнього навчального року у німецьких школах навчалося 213 362 дітей та молоді з України.

У грудні 2022 року ця цифра становила 202 тисячі.

Більшість українських школярів прийняли землі Північний Рейн-Вестфалія (40 969), Баден-Вюртемберг (32 028) та Баварія (30 618).

Загалом у Німеччині школу відвідують близько 11 мільйонів учнів.

Зазначимо, що нещодавно у Німеччині у місті Апольда у федеральній землі Тюрінгія сталася пожежа в одному з будинків, де проживають українські шукачі притулку. Унаслідок цього прикрого інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв зауважив, що наразі триває слідство, дипломат не може розголошувати деталі.

“Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію, після того повідомлю більш детально”, – зазначив він.

Пожежа почалася близько 5 години ранку в одному з житлових приміщень будівлі. Що стало причиною займання поки невідомо. На той момент у гуртожитку перебували близько 250 осіб, яких евакуювали та переселили до іншого центру.

Згодом голова регіонального МВС Георг Майєр повідомив, що внаслідок пожежі у гуртожитку для переселенців загинув 9-річний хлопчик з України.

“Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом із родиною шукала захисту від путінських бомб. У такі дні можна впасти у відчай. Я зроблю все можливе, щоб з’ясувати причину пожежі. Тут має бути повна ясність”, – написав він у Twitter.