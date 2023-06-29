Джерело: DW.
За даними Конференції міністрів освіти та культури, станом на кінець нинішнього навчального року у німецьких школах навчалося 213 362 дітей та молоді з України.
У грудні 2022 року ця цифра становила 202 тисячі.
Більшість українських школярів прийняли землі Північний Рейн-Вестфалія (40 969), Баден-Вюртемберг (32 028) та Баварія (30 618).
Загалом у Німеччині школу відвідують близько 11 мільйонів учнів.
Зазначимо, що нещодавно у Німеччині у місті Апольда у федеральній землі Тюрінгія сталася пожежа в одному з будинків, де проживають українські шукачі притулку. Унаслідок цього прикрого інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв зауважив, що наразі триває слідство, дипломат не може розголошувати деталі.
“Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію, після того повідомлю більш детально”, – зазначив він.
Пожежа почалася близько 5 години ранку в одному з житлових приміщень будівлі. Що стало причиною займання поки невідомо. На той момент у гуртожитку перебували близько 250 осіб, яких евакуювали та переселили до іншого центру.
Згодом голова регіонального МВС Георг Майєр повідомив, що внаслідок пожежі у гуртожитку для переселенців загинув 9-річний хлопчик з України.
“Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом із родиною шукала захисту від путінських бомб. У такі дні можна впасти у відчай. Я зроблю все можливе, щоб з’ясувати причину пожежі. Тут має бути повна ясність”, – написав він у Twitter.
- За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, 80% переселенців з України в Європі висловлюють готовність повернутися додому, інформує Міжнародний комітет порятунку (IRC).
- У квітні сенат Берліна продовжив роботу центру для тимчасового розміщення переселенців з України у колишньому аеропорту “Тегель” щонайменше до кінця вересня.
- Українські переселенці на Кіпрі, які прибули на острів до 1 березня 2023 року, повинні будуть залишити готелі, де їм надали притулок, до початку літа. Місцева влада вже готує програму для працевлаштування українців та надання їм субсидій на житло.
- Більш ніж 11 мільйонів українців перетнули кордон із Польщею після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.