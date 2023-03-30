Про це інформує пресслужба Міністерство закордонних справ України.

Відтак, завдання представництва – покращувати знання і розуміння України в німецькому суспільстві, популяризувати українську культуру в Німеччині, а також розвивати сталі зв’язки українських митців, представників громадянського суспільства, науковців з їхніми німецькими колегами.

У відомстві зазначили, що в умовах гібридної війни присутність України на ментальній мапі світу, зокрема у культурному середовищі, стала питанням національної безпеки.

Від початку російської агресії у 2014 році, незаконної окупації Криму та частин Донецької та Луганської областей, після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, культурна дипломатія стала одним із ключових напрямків зовнішньої політики України. Водночас, зріс попит іноземних аудиторій на глибше знання про Україну та її культуру.

У МЗС розповіли, що у 2023 році команда представництва Українського інституту в Німеччині готує низку подій, серед них – концерти та презентації музичних гуртів у Гамбурзі, виставку українського мистецтва у Дрездені, театральні постановки у Кьольні, дискусії у Вісбадені, стенд з українською літературою у Франкфурті та інші.

Культурну програму вечора представили українські митці. Зі сцени прозвучали музично-сценічні читання “Green Corridor” від режисерки Олени Апчел у супроводі національного президентського оркестру. Гості насолодилися музичним перформансом від Маріанни Клочко, а також побачили виставку українських плакатів воєнного часу та презентацію документального фільму у VR про українське мистецтво та митців під час війни.

Офіційне відкриття у Берліні відвідали понад 300 гостей, серед них – політики, журналісти та представники громадського сектору, культурні діячі з Німеччини та України.

За інформацією міністерства, у 2023 році команда представництва складатиметься з чотирьох осіб, які були обрані через відкритий конкурс. За підсумками конкурсу керівницею представництва Українського інституту в Німеччині стала Катерина Рітц-Ракул. Катерина захистила дисертацію з сучасної літератури, а також є засновницею ГО KUL’TURA. Працює перекладачкою, авторкою та культурною менеджеркою в Берліні понад 20 років.